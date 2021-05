Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, registra B.O por calúnia, difamação e injúria nas redes sociais

A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra, registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) em uma delegacia de São Paulo por calúnia, difamação e injúria em comentários e ataques sofridos por ela nas redes sociais após a morte do marido. Conforme o documento, os dados pessoais da advogada teriam sido divulgados na internet.

"Segundo informações do boletim de ocorrência, a advogada disse que estão a difamando, caluniando e xingando em diversas redes sociais, sendo que as publicações tiveram mais de 200.000 compartilhamentos", diz nota da Secretaria de Segurança de São Paulo enviada ao G1 SP.

A reportagem paulista não conseguiu contato com Deolane Bezerra para comentar o B.O. A advogada utiliza as redes sociais para publicar homenagens a MC Kevin e comentar sobre a saudade que sente do funkeiro, que morreu no último dia 16 de maio ao cair do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro.

"Só sei que nada te trará de volta", escreveu Bezerra no Instagram, nessa segunda-feira (24), junto a uma foto com MC Kevin. Nesta terça-feira, ela publicou um registro de sua filha e indicou na legenda: "Tem me sustentado".