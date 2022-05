Arthur Aguiar diz que esposa Maíra Cardi se afastou da web após sofrer ameaças

O vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar, revelou, nesse domingo (8), que a esposa, Maíra Cardi, vem sendo alvo de ameaças e sofre com a situação. Na ocasião, o cantor justificava o afastamento da companheira das redes sociais.

"Vocês já sabem que a Maíra está off das redes sociais, por mais que eu tenha vontade de filmá-la, e acabei filmando algumas vezes aqui, eu preciso respeitar o espaço dela, o tempo dela. Ela vai acabar aparecendo em algum momento, mas sem querer", começou o antigo brother.

O ator explicou que o período em que passou confinado no reality show não foi fácil para a parceira. Conforme ele, a influenciadora digital está tendo que lidar com uma situação delicada e "pesada" desde o programa.

"Deve ter sido 'pauleira' para ela enquanto eu estava no BBB, nem consegui me inteirar de tudo, mas só o que já vi é muito pesado. Além disso, infelizmente, ela está sofrendo algumas ameaças, mas isso eu deixo para depois, se ela quiser contar, ou mais tarde eu conto, mas tenho que respeitar o espaço dela", detalhou.

A última postagem realizada pela influenciadora digital foi na última sexta-feira (6). Atualmente, na foto do perfil do Instagram dela há somente uma imagem com a mensagem "off", ao invés de uma fotografia com o rosto dela, como é de costume. Nem Arthur e nem Maíra informaram quando a ausência das redes deve acabar.

