Muda será desmascarada em 'Pantanal' e vai implorar por perdão de Juma

A pantaneira Juma, interpretada pela atriz Alanis Guillen, vai descobrir toda a verdade sobre Muda (Bella Campos) em "Pantanal". A revelação, que acontecerá em breve, vai expor as motivações de Maria Rute para ter mandado matar Maria Marruá (Juliana Paes) no começo do folhetim.

De volta do Rio de Janeiro, Juma ficará na tapera, mas Muda vai continuar na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Nesse meio tempo, em visita a Marruá, será Alcides (Juliano Cazarré) quem vai contar a história de Muda.

Falando sobre a própria história de vingança, Alcides contará que chegou às terras de Tenório (Murilo Benício) com o intuito de se vingar do patrão. Assim, vai revelar que Maria Rute, a Muda, também está mentido sobre a verdadeira identidade.

Mesmo com medo de que Juma vire onça, Muda vai contar todos os detalhes. De início, vai pontuar que chegou ao Pantanal com Lúcio (Erom Cordeiro) para vingar o assassinato do pai. Após a morte de Maria, Muda, no entanto, mudou de ideia sobre matar Juma.

A menina ficará indignada ao saber a verdade e pensará em matar a amiga. Entretanto, Muda vai convencer que a história das duas é parecida, fazendo com que ambras concluam que Tenório é o responsável pelas mortes.