Pantanal: Quem é o Velho do Rio? Conheça o personagem da novela

Um dos personagens mais misteriosos de 'Pantanal', o Velho do Rio, interpretado pelo ator Osmar Prado, é conhecido pela capacidade de se transformar em sucuri. Na novela, que vai ao ar de segunda a sábado, na TV Globo, ele também é visto como uma entidade da natureza.

"Ponto de contato entre o mundo físico e espiritual e a síntese de uma consciência ecológica coletiva, o Velho do Rio é um encantado. Uma espécie de guardião deste paraíso em terra que se chama Pantanal. Apresenta-se vezes em forma de gente, vezes em forma de sucuri, a maior de todas que já se viram pelo Pantanal", diz a descrição do personagem na sinopse da novela.

A figura dele é sempre constante, rondando entre as matas, e ajudando os principais personagens quando necessário. Nos capítulos recentes, por exemplo, ajudou Jove a se recuperar após a picada de uma cobra, levando-o à tapera de Juma para tratamento.

"O Velho do Rio representa a defesa da terra, da fauna, da água. E a defesa também da alegria das pessoas, num mundo mais justo, mais cooperativo, mais solidário, com empatia", disse Osmar Prado, pouco antes do lançamento oficial do folhetim.

Teorias

Segundo teorias baseadas na primeira exibição da novela, ainda na TV Manchete em meados de 1990, o Velho do Rio deve ser o pai de José Leôncio, Joventino. O peão sumiu ainda na primeira fase da novela e não foi mais encontrado pelo filho desde então.

Legenda: Velho do Rio de transforma em Sucuri no Pantanal Foto: reprodução/TV Globo

Desaparecido, Joventino teria se tornando o Velho do Rio e, por conta da imersão na mata, se transforma em sucuri para defender aqueles que cercam o Pantanal.

Entretanto, até o momento, os personagens do remake não se questionaram sobre a possibilidade de ser o homem na pele do Velho do Rio.