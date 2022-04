Juma em Pantanal: conheça Alanis Guillen, atriz da novela em 2022

A estreia da nova versão de 'Pantanal', folhetim lançado em 1990 na extinta TV Manchete, repercutiu por diversos fatores, entre eles a aparição da personagem Juma Marruá, que ficou famosa na pele de Cristiana Oliveira. Dessa vez, quem dá vida à pantaneira é a atriz Alanis Guillen, rosto até então pouco conhecido dos espectadores.

Apesar de aparecer pela primeira vez em horário nobre, essa não é a primeira protagonista da jovem. Alanis já foi Rita, em 'Malhação — Toda Forma de Amar', durante a temporada 2019/2020 da novela adolescente. Desde então, não apareceu em mais nenhuma produção global.

O que pode parecer falta de experiência soou como algo completamente diferente aos olhos da produção do remake de 'Pantanal'. Alanis cumpriu o requisito de ser pouco conhecida da audiência, o que a configuraria como artista perfeita para o papel. E assim aconteceu.

Carreira na TV

Surpreendendo no papel de Juma, Guillen começou nas telinhas fazendo publicidade, quando ainda era criança. Na infância, ela participou de comerciais de marcas famosas como Nestlé, Nextel, Marisa e Mercado Livre.

Legenda: Alanis foi Rita em 'Malhação' Foto: divulgação/TV Globo

Na adolescência, a familiaridade com a televisão se tornou porta de entrada para o teatro e a dança. Sendo assim, não demorou para que a jovem se formasse em artes cênicas.

Personalidade

Com poucos trabalhos no currículo até então, Alanis tem ganho destaque na mídia por conta da forte repercussão de 'Pantanal'. Em entrevista à Marie Claire, no entanto, ela resolveu falar de si, deixando Juma apenas na televisão.

A jovem de 23 anos revelou, gerando repercussão nas redes sociais, que se relaciona amorosamente com pessoas sem distinção de gênero. Além disso, pontuou que não se prende a rótulos como 'heterossexualidade' ou 'bissexualidade'.

"Aprendi muito com minhas relações, tanto com mulheres quanto com homens. É lindo você se respeitar, e seria mais lindo ainda se o mundo respeitasse a individualidade do outro", disse à publicação.

Expectativas para Pantanal

Sobre a possível pressão que sofreria no papel de Juma, Alanis contou à Marie Claire que a preparação feita para interpretar a personagem estava sendo motivo de maior tranquilidade.

A atriz chegou a conversar com Cristiana Oliveira, a Juma da novela original, e se disse "grata" pela oportunidade de representá-la no trabalho.

"Em algum lugar, as coisas vão se encaixando, e eu sei que eu vou dar conta. Estou me preparando muito nos âmbitos pessoal e profissional. São muitas mudanças. E que bom! Fora a felicidade e gratidão imensa por trabalhar com pessoas que tanto admiro e ansiosa para tudo que vou aprender", disse na época.