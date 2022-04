Saiba como Juma se transformará em onça em 'Pantanal'

A personagem Juma (Alanis Guillen) se transformará em uma onça ao viver uma situação extrema na novela "Pantanal", exibida na TV Globo na faixa das 21h. Acompanhada de Muda (Bella Campos) — ainda não desmascarada —, a jovem encarnará o felino após sofrer uma tentativa de estupro.

Conforme o portal Gshow, a dupla de jovens se dirige a um rio para tomar banho, mas se depara com um caçador. O criminoso foi ao Pantanal em busca de araras para tráfico ilegal, mas, ao avistar as meninas, passa a vigiá-las.

Em determinado momento, ele parte para cima de Juma e tenta estuprá-la, enquanto ela grita para Muda tentando fugir.

“Shh... Não vou lhe fazer mal, lindeza. Nem a ocê, nem a ela”, diz o caçador, portando uma arma.

Muda fica paralisada após a ameaça do caçador, que segue na direção de Juma. Ao dominar a moça — que tenta reagir ao máximo —, ele segue com as intimidações.

“Eita oncinha danada... Fica quieta (...) Ocê vai gostar, diacho... E não adianta querer fugir, que eu vou atrás”, diz ele, desabotoando as roupas de Juma.

Nesse momento, a jovem se transforma em uma onça e o golpeia na orelha, arrancando-a com uma mordida. Sangrando, o homem foge do local, e Juma tenta segui-lo, mas é impedida pelo Velho do Rio (Osmar Prado).

“O senhor devia ter me deixado ir atrás dele. Tô sentindo o gosto do sangue dele na minha boca", comenta Juma, mostrando-se incrédula com a situação. "Mas não sei como isso se deu".

Em resposta, o Velho do Rio relembra a jovem de que o sangue dela é o mesmo da mãe, Maria Marruá (Juliana Paes). “Sua mãe também não lembrava de nada", conta ele.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn