Juliana Paes mostra bastidores da morte de Maria Marruá em 'Pantanal'; veja vídeo

Juliana Paes deu adeus à personagem Maria Marruá na novela Pantanal, na última quinta-feira (14), quando foi ao ar na Rede Globo a cena da morte da "mulher-onça". A atriz recebeu elogios pela atuação no folhetim e aproveitou para mostrar aos fãs, nas redes sociais, os bastidores da gravação.

Na publicação, Juliana agradeceu o carinho do público e comentou sobre a dificuldade em gravar a cena. "Que cena difícil de gravar!!! Não só pela complexidade da entrega mas também por saber que esse seria o fim de Maria Marruá. Maria, ela que me trouxe tantas coisas novas, tantas vivências, tanto aprendizado e tanta força. Eu achei que meu estoque de lágrimas com essa personagem tinha se esgotado mas, pelo jeito, não", escreveu a atriz.

Assista ao vídeo

A artista, que encerrou o contrato fixo com a emissora em março, ainda pediu que os fãs continuassem assistindo à novela. "Trago esse vídeo aqui pra vocês completamente emocionada. Obrigada, gente. O amor e reconhecimento que eu recebi não tem preço, não!!! Sigamos vendo esse trabalho tão lindo até o final", disse.

Fim de contrato com a Globo

Nesta semana, Juliana Paes abriu o coração pela primeira vez após anunciar a saída da TV Globo, emissora na qual trabalhou por 21 anos.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles, Juliana assume que negligenciou a saúde e os filhos. A artista afirmou que se deu conta do extremo cansaço enquanto interpretava Maria da Paz na novela 'Dona do Pedaço', em 2019.

Ela também se emocionou ao contar que os filhos sentiam muito a sua ausência e revelou que sofreu uma crise de labirintite enquanto gravava, e precisou de atendimento médico no Projac.