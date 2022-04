Juliana Paes revela motivos de saída da Globo: 'negligenciei minha saúde e meus filhos'

Juliana Paes abriu o coração pela primeira vez após anunciar a saída da TV Globo, emissora na qual trabalhou por 21 anos. A atriz revelou os motivos que a fizeram encerrar o contrato fixo ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

Em um dos momentos mais marcantes da entrevista, Juliana assume que negligenciou a saúde e os filhos. A artista afirmou que se deu conta do extremo cansaço enquanto interpretava Maria da Paz na novela 'Dona do Pedaço', em 2019.

"Era um roteiro 80% em cima da personagem. Eu rodava todos os cenários, gravava de segunda a sábado, feriado, sem parar... E aí comecei a perceber que eu estava negligenciando minha saúde física e mental, e meus filhos também. O buraco começou a ficar mais embaixo", disse.

Saudade dos filhos

A atriz se emocionou ao contar que os filhos sentiam muito a sua ausência. "Segunda coisa que aconteceu foi esquecer uma apresentação do meu filho na escola, essa matou. Ele que me falou 'mãe, você não foi'. Os pais eram convidados a passar um momento com as crianças ali, dentro da sala de aula, e eu com a cabeça enlouquecida, só pensava em decorar texto, esqueci. A culpa é um sentimento muito indigesto, você fica repassando aquilo na cabeça", desabafou.

Juliana ainda revelou que sofreu uma crise de labirintite enquanto gravava, e precisou de atendimento médico no Projac.

Fim de contrato

A vontade de romper o contrato fixo com a emissora começou em 'A Força do Querer', em 2017, afirmou a artista. "Quando eu fiz a Bibi, que foi uma novela de muito sucesso, já terminei muito cansada, e com uma sensação de que eu não estava me cuidando. Acordando sem voz, um cansaço que eu não conseguia recuperar em um domingo de descanso, que era o que eu tinha na época", disse.

Juliana ainda revelou que pensou em espaçar as produções, porém, como tinha um contrato fixo com a Globo, achava 'eticamente complicado' estar recebendo o salário todo mês e negar os convites que recebia.

"Comecei a não me sentir mais confortável com esse modelo de contrato. [...] Simplesmente quis mudar o modelo de contrato para ter escolha. A possibilidade de dizer que não quero fazer isso agora, e fazer com a cabeça tranquila, porque não tenho um contrato me obrigando. Essa palavra é muito grande, mas é chato", finalizou.