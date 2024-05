Previsão do signo de Câncer para hoje, 4 de maio

A Lua segue no signo de Peixes e vai interagir com Júpiter, Urano e Netuno. O sábado pode ser estratégico. Revise todas as áreas da sua vida e encontre soluções inovadoras para as questões mais desafiadoras. E no fim do dia a Lua chega em Áries, a roda gira e vamos começar tudo de novo. Aproveite o entusiasmo do dia e coloque a mão na massa. É um sábado alquímico, um dia de muito fogo e água. Mergulhe no mistério e se abra a novas perspectivas e oportunidades. Movimentos importantes se aproximam.

Signo de Câncer hoje

O sábado te convida a romper com velhos hábitos e padrões de pensamento, a desafiar suas próprias limitações e a buscar um estado de conexão e harmonia com você mesmo, com os outros e com o mundo ao seu redor.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.