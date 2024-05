Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (17)

A novela 'Cheias de Charme' desta sexta-feira (17) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Lygia conta para Penha que está sem empregada e ela se oferece para ajudá-la.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta sexta-feira

Lygia conta para Penha que está sem empregada e ela se oferece para ajudá-la. Rosário cozinha para Inácio. Penha recebe um convite de Gentil para jantar. Cida vai à boate com Elano e encontra Isadora e Conrado. Rodinei diz a Liara que não pensa mais na ex-namorada. Cida é homenageada na boate e Isadora se irrita. Conrado faz uma declaração de amor à noiva em público e Cida fica arrasada. Penha incentiva Elano a não desistir de Cida.

Tom visita Chayene e cai em uma cilada. Penha chega para arrumar a casa de Lygia e Alejandro pede para conversar com ela. Ruço conta que fará um conserto na casa de Lygia e Sandro o acompanha. Samuel visita a mãe no hospital. Conrado tenta punir Elano no escritório. Sandro chega à casa de Lygia e Penha não gosta. Tom desperta amarrado à cama de Chayene.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.