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Resultado da enquete do BBB 26 aponta eliminação de Solange Couto

Solange Couto, Marciele, e Jordana disputam a preferência do público.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Jordana, Marciele, e Solange Couto.
Legenda: O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (31).
Foto: Divulgação/Manoella Mello.

Solange Couto deve ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 26, conforme aponta a parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste. A atriz aparece com 78,5% dos votos da preferência dos leitores. 

Em segundo lugar, aparece Marciele, com 11,5% dos votos dos leitores. Já Jordana tem 10% das intenções na simulação.

A enquete foi publicada no fim da noite deste domingo (29) e recebeu mais de 7 mil votos. O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (31).

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À noite, foi realizada a Prova do Lídervencida por Ana Paula Renault. Na dinâmica, Milena indicou Marciele ao paredão, e Solange Couto foi indicada pela líder. 

A outra vaga na berlinda foi ocupada por Jordana, por ter sido a participante mais votada da casa.

Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.

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