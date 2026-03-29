Veja como foi a formação do 12º paredão do BBB 26 neste domingo (29)
O programa está no 'modo turbo' e a edição não contou com a Prova Bate e Volta.
Jordana, Marciele e Solange Couto estão no 12º Paredão do Big Brother Brasil 26. A berlinda foi formada na noite deste domingo (29), imediatamente após a dinâmica que escolheu a nova liderança.
A formação faz parte do "modo turbo" da temporada, e a eliminação será realizada na terça-feira (31).
Neste domingo, à tarde, houve a eliminação do empresário Alberto Cowboy. Ele deixou o programa no décimo paredão do BBB 26, com 67,95% da média de votos, após enfrentar Jordana e Leandro Boneco.
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No programa exibido à noite, os dez últimos jogadores disputaram uma nova Prova do Líder e, na sequência, formaram mais um paredão.
Como foi a formação
O paredão deste domingo começou a ser formado com a indicação da líder Ana Paula Renault, pela sister Solange Couto.
Em seguida, Milena, que, durante a tarde, atendeu a ligação do Big Fone e apontou Marciele para sair do programa. Dando sequência ao jogo, a casa escolheu Jordana.
Os participantes votaram da seguinte forma:
Chaiany: Jordana
Gabriela: Juliano
Jordana: Leandro
Juliano: Jordana
Leandro: Gabriela
Marciele: Leandro
Milena: Jordana
Samira: Juliano
Solange: Gabriela.