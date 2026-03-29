Veja como foi a formação do 12º paredão do BBB 26 neste domingo (29)

Jordana, Marciele e Solange Couto estão no 12º Paredão do Big Brother Brasil 26. A berlinda foi formada na noite deste domingo (29), imediatamente após a dinâmica que escolheu a nova liderança.

A formação faz parte do "modo turbo" da temporada, e a eliminação será realizada na terça-feira (31).

Neste domingo, à tarde, houve a eliminação do empresário Alberto Cowboy. Ele deixou o programa no décimo paredão do BBB 26, com 67,95% da média de votos, após enfrentar Jordana e Leandro Boneco.

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No programa exibido à noite, os dez últimos jogadores disputaram uma nova Prova do Líder e, na sequência, formaram mais um paredão.

Como foi a formação

O paredão deste domingo começou a ser formado com a indicação da líder Ana Paula Renault, pela sister Solange Couto.

Em seguida, Milena, que, durante a tarde, atendeu a ligação do Big Fone e apontou Marciele para sair do programa. Dando sequência ao jogo, a casa escolheu Jordana.

Os participantes votaram da seguinte forma:

Chaiany: Jordana

Gabriela: Juliano

Jordana: Leandro

Juliano: Jordana

Leandro: Gabriela

Marciele: Leandro

Milena: Jordana

Samira: Juliano

Solange: Gabriela.