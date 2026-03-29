'Rala, Cowboy': Tadeu cita Bial em discurso de eliminação no BBB 26

Alberto Cowboy foi eliminado do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 67,95% dos votos do público. O veterano deixou o reality show na tarde deste domingo (29), ao enfrentar Leandro Boneco e Jordana na berlinda.

No discurso, Tadeu Schmidt utilizou a frase de Pedro Bial, "Rala, Cowboy", ao anunciar o resultado do paredão. Na fala, ele ainda fez um paralelo entre os participantes do reality e os protagonistas do desenho "Toy Story", que narra a história de Woody, o caubói de pano do jovem Andy.

"Ali os brinquedos vivem mil aventuras, mas quando os humanos se aproximam eles voltam a ser apenas brinquedos, ficam estáticos, imóveis. Dentro da casa do BBB, vocês são os brinquedos, a diferença é que vocês não param nunca", disse.

"A cada movimento ou falta de movimento, vocês podem encantar ou decepcionar", continuou o apresentador.

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Na fala, Tadeu destacou as passagens dos três emparedados até o momento no reality, como a jogada de Leandro Boneco no Triângulo de Risco e a postura de Jordana ao "se jogar no olho do furação de inúmeras maneiras".

Sobre Cowboy, o apresentador destacou a coragem do veterano de voltar ao programa "com a mesma pegada" depois de quase 20 anos. "Personagem central de tantas tramas, tretas e acontecimentos em geral", continuou.

veja como foi o discurso de eliminação para o paredão entre Alberto, Jordana e Leandro. #BBB26 #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/zX7YgaCcxU — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 29, 2026

Leia o discurso na íntegra

Quando eu terminar, seremos 10. O tão famoso e desejado top 10. Todo mundo aqui já ouviu a palavra maniqueísmo? É uma visão muito simples das coisas que divide o mundo em bem e mal. Sem nada no meio.

É muito comum nos contos de fada. A histórias infantis funcionam assim para as crianças. Elas ouvem aquelas histórias e experimentam emoções sem correr perigo, medo, desamparo, solidão, a dor da perda, mas no final é só uma história.

E o maniqueísmo ajuda a compreensão. É muito mais fácil da criança entender. Só que a vida real não costuma ser maniqueísta. Entre o bem absoluto e o mal inquestionável, há uma infinidade de nuances. E é lá que reside o ser humano.

Seguindo nas histórias infantis, queria falar de uma que todo mundo adora. Toy Story. Ali os brinquedos vivem mil aventuras, mas quando os humanos se aproximam, eles ficam imóveis. Dentro da casa do BBB, vocês são os brinquedos. A diferença é que vocês não param nunca. Vocês sabem que as crianças aqui fora estão observando vocês o tempo todo, por todos os ângulos, mas continuam a brincadeira. A cada movimento ou falta dele vocês podem encantar ou decepcionar. E vocês fizeram tanto.

O Boneco fez uma das jogadas mais geniais que a gente já viu nessa casa. Se colocou no Paredão no triângulo de risco, blefou pesado enganou a Jordana, mas olha o tamanho do risco que ele correu. Falando em risco, se tem alguém que não tem medo de risco é a Jordana. Tem essa carinha de Barbie morena, mas mexe com ela para ver. Melhor chamar de Barbie jogadora, pronta para a briga.

E o Cowboy. Foi destaque em 2007, teve coragem de voltar quase 20 anos depois e com a mesma pegada. Personagem central de tantas tramas, tretas e acontecimentos em geral, é daquelas personalidades magnéticas que sem esforço faz as coisas orbitarem sobre ele.

Nesse nosso Toy Story, a maneira como a criançada aqui fora se diverte principalmente peripércias de vocês. Não apenas guardado no armário. Aqui não tem brinquedo do bem nem brinquedo do mal. Tem brinquedo que conquistou mais corações. É aí que os donos da brincadeira estipulam quem é mocinho e quem é vilão. Tô falando tanto de brinquedo, né? Mas não esqueça que o personagem principal de Toy Story é o Woody. "Rala, Cowboy".

RELEMBRE COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

O Paredão desta semana começou a ser formado com a indicação da líder Ana Paula, que colocou Alberto Cowboy na berlinda.

A casa escolheu Jordana. A segunda pessoa mais votada deveria ir para a berlinda. Juliano e Leandro ficaram empatados, e Ana Paula escolheu Leandro no desempate.

Os participantes votaram da seguinte forma: