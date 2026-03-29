Alberto Cowboy é o décimo eliminado do BBB 26

O empresário mineiro Alberto Cowboy foi eliminado no décimo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 67,95% da média de votos, após enfrentar Jordana e Leandro Boneco na berlinda da semana.

Boneco foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 28,74% dos votos do público. Por sua vez, Jordana registrou somente 3,31% dos votos. O resultado do Paredão foi divulgado na tarde deste domingo (29).

Veterano, Alberto participou do BBB 7 e ficou conhecido como o vilão da edição depois de embates com Diego Alemão, participante que saiu vencedor da disputa naquele ano.

Nesta edição, Alberto protagonizou embates com outra veterana, a jornalista Ana Paula Renault, que o colocou no paredão que resultou na sua eliminação.

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COMO FOI A FORMAÇÃO DO PAREDÃO

O Paredão desta semana começou a ser formado com a indicação da líder Ana Paula, que colocou Alberto Cowboy na berlinda.

A casa escolheu Jordana. A segunda pessoa mais votada deveria ir para a berlinda. Juliano e Leandro ficaram empatados, e Ana Paula escolheu Leandro no desempate.

Os participantes votaram da seguinte forma: