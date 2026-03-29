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1ª eliminação da 'semana turbo' do BBB 26 movimenta as redes sociais; veja reações

Cowboy, Boneco e Jordana competiram pela preferência do público.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Homem de meia-idade, com cabelos escuros e grisalhos e barba por fazer, sorri enquanto olha para alguém fora do enquadramento. Ele veste uma camiseta preta e um cordão com credencial no pescoço. Ao fundo, há outras pessoas e elementos de um ambiente interno, possivelmente um estúdio ou casa com iluminação artificial.
Legenda: Cowboy foi eliminado após enfrentar Boneco e Jordana.
Foto: Divulgação/Globo.

A eliminação de Alberto Cowboy diante de Leandro Boneco e Jordana inaugurou a "semana turbo" no BBB 26 e repercutiu nas redes sociais neste domingo (29). A saída do mineiro do reality dividiu a internet.

O veterano deixou o programa com 67,95% na média de votos. Boneco foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 28,74% dos votos do público. Já a sister Jordana, registrou somente 3,31% dos votos. 

Confira reações:

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