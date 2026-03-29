1ª eliminação da 'semana turbo' do BBB 26 movimenta as redes sociais; veja reações

A eliminação de Alberto Cowboy diante de Leandro Boneco e Jordana inaugurou a "semana turbo" no BBB 26 e repercutiu nas redes sociais neste domingo (29). A saída do mineiro do reality dividiu a internet.

O veterano deixou o programa com 67,95% na média de votos. Boneco foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 28,74% dos votos do público. Já a sister Jordana, registrou somente 3,31% dos votos.

Confira reações:

Obrigada meu veio , vc não perdeu nada saindo dessa desgraça !! #BBB26 pic.twitter.com/Oj0LWNrDRY — patricia 🤠⚡️📺 🚗🍞 (@patykelly8735) March 29, 2026

é sempre bom lembrar que ninguém deve estar mais feliz com a saída do Cowboy do que ELE HAHAHAHAHAHAHAHA #BBB26 pic.twitter.com/cfNjNE2R0l — nave X 🛸 (@_nave_x) March 29, 2026

Alberto cowboy está eliminado do bbb



O programa que começou só tá decaindo #bbb26 pic.twitter.com/ca0JFYGx8r — Balota Romântico (@balotaromantico) March 29, 2026