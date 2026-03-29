1ª eliminação da 'semana turbo' do BBB 26 movimenta as redes sociais; veja reações
Cowboy, Boneco e Jordana competiram pela preferência do público.
A eliminação de Alberto Cowboy diante de Leandro Boneco e Jordana inaugurou a "semana turbo" no BBB 26 e repercutiu nas redes sociais neste domingo (29). A saída do mineiro do reality dividiu a internet.
O veterano deixou o programa com 67,95% na média de votos. Boneco foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 28,74% dos votos do público. Já a sister Jordana, registrou somente 3,31% dos votos.
Confira reações:
Obrigada meu veio , vc não perdeu nada saindo dessa desgraça !! #BBB26 pic.twitter.com/Oj0LWNrDRY— patricia 🤠⚡️📺 🚗🍞 (@patykelly8735) March 29, 2026
é sempre bom lembrar que ninguém deve estar mais feliz com a saída do Cowboy do que ELE HAHAHAHAHAHAHAHA #BBB26 pic.twitter.com/cfNjNE2R0l— nave X 🛸 (@_nave_x) March 29, 2026
Alberto cowboy está eliminado do bbb— Balota Romântico (@balotaromantico) March 29, 2026
O programa que começou só tá decaindo #bbb26 pic.twitter.com/ca0JFYGx8r
"Prego que se destaca merece martelada... rala Cowboy!" pic.twitter.com/qIYPNb3CZV— Central Reality (@centralreality) March 28, 2026
RALA COWBOY!!! Tadeu mitou aqui. #BBB26 pic.twitter.com/wwxa5H3Cig— jeff mattias (@jeffmattias) March 29, 2026