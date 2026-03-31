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Filha de Silvio Santos defende Ratinho por fala contra Erika Hilton

Silvia Abravanel afirmou que o apresentador “não ofendeu a dignidade nem a moral” da deputada.

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Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A apresentadora Silvia Abravanel sorri enquanto segura um microfone preto, vestindo um blazer branco elegante sobre um fundo rosa vibrante. O destaque da composição está em seus acessórios prateados e no colar com pingente de cavalo, transmitindo uma imagem profissional e carismática.
Legenda: Silvia Abravanel é apresentadora do "Sábado Animado", do SBT, mas pretende entrar na política em 2026.
Foto: Rogério Pallatta / SBT.

Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos e apresentadora do "Sábado Animado", afirmou que a fala de Ratinho contra a deputada Erika Hilton “não é crime” e que a parlamentar precisa aceitar “críticas”.

Segundo Silvia, o apresentador teria emitido uma “opinião” quando criticou a escolha de Erika para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, em programa do SBT, no último dia 12.

Na ocasião, Ratinho disse que Erika não é mulher e que só seria mulher "quem tem útero" e menstrua. Erika é uma mulher trans e o discurso do apresentador foi apontado como transfóbico.

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Após o ocorrido, o próprio SBT repudiou as falas de Ratinho e afirmou que as declarações “não representam a opinião da emissora”.

O Ministério Público Federal (MPF) também chegou a ajuizar uma ação civil pública contra Ratinho e pediu pagamento de R$ 10 milhões em indenização.

“A gente é público. A gente está com o microfone aberto. A minha opinião, a opinião de cada pessoa compete a cada pessoa. Mas eu acho que não foi um crime o que ele fez, que ele não ofendeu a dignidade nem a moral dela”, opinou Silvia em entrevista ao portal Metrópoles.

Após as decisões do MPF, Ratinho afirmou que fez “crítica política” e que isso não seria preconceito. O apresentador também alegou ser alvo do “patrulhamento da lacração”.

Entrada na política

A entrevista da apresentadora ocorre dias após ela se filiar ao Partido Social Democrático (PSD) e se colocar como pré-candidata a deputada federal por São Paulo.

“Como ela é uma pessoa que está aberta, está na política, aberta para a televisão, ela tem que aceitar também as críticas que vêm de qualquer pessoa”, seguiu Silvia. 

A apresentadora ainda disse que não esteve presente nas discussões internas sobre o caso na emissora. “O que acontece no administrativo eu não participo”, justificou.

Conforme Silvia, Silvio Santos teria sido “imparcial” caso fosse lidar com o caso. “No momento em que ele, o Ratinho, fez a crítica dele, não foi contra a dignidade da Erika, foi a opinião que ele tem. Então, o Silvio teria sido imparcial”, opinou.

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Na mesma entrevista ao Metrópoles, Silvia Abravanel afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), age da maneira imparcial

A apresentadora afirmou que o magistrado tem "prós e contras" como todo o Supremo, mas que "está fazendo o trabalho perfeito dele, como ele tem que fazer".

"Cada um julga ele da maneira como acha, porque nem todo mundo gosta do julgamento que ele faz", ponderou. 

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