Forró Tradicional pode se tornar Patrimônio Imaterial da Humanidade
Brasil entregou dossiê de candidatura ao título nesta terça-feira (31).
O Forró Tradicional está um passo mais próximo de ser reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
Nesta terça-feira (31), o Brasil apresentou à entidade o dossiê de candidatura da manifestação cultural ao título concedido pela Unesco. A formalização foi feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Ministério da Cultura (MinC) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).
A documentação reúne informações históricas e elementos diferenciais do Forró e foi concretizada com a participação de entidades de todo o País, incluindo o Iphan, a Associação Balaio Nordeste, os Fóruns de Salvaguarda do Forró e secretarias de Cultura do Consórcio Nordeste.
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Na prática, o dossiê será apreciado pela Unesco e a entrega do material representa o início formal do processo de reconhecimento como Patrimônio Imaterial da Humanidade. Não há prazo determinado para a análise da candidatura por parte da organização.
A candidatura para ser Patrimônio Imaterial da Humanidade ressalta a identidade cultural do Brasil e também atua em prol da salvaguarda das raízes do Forró no País.
Segundo a ministra da Cultura Margareth Menezes, a entrega “é um gesto de reconhecimento, reparação e afirmação da cultura brasileira no cenário internacional”.
Reconhecimento nacional, estadual e municipal
Em 2021, o Forró foi reconhecido pelo próprio Iphan como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil por meio do registro das Matrizes Tradicionais do Forró.
O reconhecimento nacional estabelecido há cinco anos abrangeu o Forró como um “supergênero” musical e de dança, incluindo “subgêneros” como baião, xote, xaxado e arrasta-pé.
Já em outubro do ano passado, o Forró foi reconhecido como Patrimônio Histórico-Cultural e Imaterial do Ceará pela Assembleia Legislativa do Estado (Alece).
Finalmente, a pesquisa "Cultura nas Capitais", divulgada em maio de 2025, apontou o forró como gênero musical preferido dos fortalezenses, sendo citado por 39% dos entrevistados.
O que é o Forró Tradicional?
A candidatura junto à Unesco faz referência ao Forró Tradicional, ou Forró de Raiz, definido pelo Iphan e pelo MinC como “uma expressão cultural conformada por tradições seculares de música e dança originárias da região Nordeste do país”.
Entre elas, estão listados baião, xote, xaxado, arrasta-pé, rojão e coco, por exemplo.
A expressão é mantida e repassa a partir de conjuntos musicais como trios de forró (formados por sanfona, zabumba e triângulo), mestres rabequeiros e bandas de pífano.
Ainda de acordo com as instituições brasileiras, os espaços de socialização de forró ficaram marcados historicamente pelo encontro entre nordestinos, migrantes da região e seus descendentes.
A popularização da expressão cultural ao longo dos anos expandiu a dança e a música por todo o País, formando novas gerações de forrozeiros vindas de origens distintas e inclusive ao redor do mundo.