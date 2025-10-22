Forró é reconhecido como Patrimônio Histórico-Cultural e Imaterial do Ceará pela Alece

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado (Alece) aprovaram, nesta quarta-feira (22), o projeto de lei que reconhece o Forró como Patrimônio Histórico-Cultural e Imaterial do Ceará. A proposição é de autoria do presidente da Casa, Romeu Aldigueri (PSB), com coautoria de Jô Farias (PT) e Carmelo Neto (PL).

A partir do PL 594/25, os parlamentares ressaltam a importância histórica, simbólica, social e artística do ritmo para a identidade cearense. “O Forró ocupa posição de destaque na formação de nossas tradições musicais e na dinâmica econômica e turística de nossas cidades”, evidencia.

O texto da proposição considera o 'Forró' como o "conjunto de manifestações culturais nordestinas", incluindo ritmos como baião, xote, xaxado, arrasta-pé e seus desdobramentos contemporâneos, além de dança e literatura de cordel.

Além disso, o projeto vai ao encontro do reconhecimento do gênero como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em dezembro de 2021.

“A aprovação deste Projeto permitirá que o Estado do Ceará desenvolva políticas públicas mais estruturadas para o fortalecimento do Forró, apoiando mestres e mestras da cultura popular, promovendo o ensino do Forró nas escolas, fomentando festivais regionais e a circulação de artistas, além de estimular a pesquisa acadêmica e a documentação das expressões locais” Justificativa do PL 594/25

Agora, após aprovação do Plenário da Alece, o projeto depende da sanção do governador Elmano de Freitas (PT) para se tornar lei.