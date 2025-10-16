Com ‘Fortaleza Ordinária’ e ‘Meu País Ceará’, Alece homenageia influenciadores em sessão solene

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) realizou, nesta quinta-feira (16), uma sessão solene para homenagear influenciadores e comunicadores, em alusão ao Dia do Agente Digital, celebrada no último dia 26 de agosto. A solenidade atendeu a um requerimento do deputado estadual Léo Suricate (Psol).

A solenidade foi realizada no mesmo dia em que a Casa aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para universalizar a internet “livre e segura” no Ceará, tornando o acesso como direito a ser garantido pelo Estado. A proposta também é de autoria do parlamentar do psolista.

"É uma grande realização, ainda mais em um dia como hoje, trazer esse povo aqui e esse povo ser reconhecido é mágico", disse o deputado.

"Estar aqui com um monte de comunicador, de agencias digitais, acho faltava isso na Assembleia, faltava esse reconhecimento, que inclusive não temos esse reconhecimento como profissão, mas são pessoas que trabalham cotidianamente e se desgastam nesse ambiente digital, que às vezes é legal e às vezes é paia” Léo Suricate (Psol) Deputado estadual

O evento contou com a presença de uma série de criadores de conteúdo no Plenário 13 de Maio, como Everson Alcântara (Supremmas); Wecton Rivas (Meu País Ceará); Diego Jovino (Fortaleza Ordinária); a cantora Cleane Sampaio; e o poeta Bráulio Bessa.

"Me senti muito lisonjeada porque uma das pessoas que me convidou, o Léo, fez parte do começo dos meus vídeos, quando ele tinha o Suricate Seboso e nos divulgou, então fiquei muito feliz com essa representatividade (...) A política faz parte de tudo, se a gente não se sentir nesse meio, inserido, e nem procurar nosso lugar, a gente fica para trás", completou Cleane.

Os influenciadores também destacaram as particularidades do conteúdo digital produzido pelos cearenses.

"O influenciador cearense é gaiato, ri de tudo, manga de tudo, por isso que fazer humor para cearense é muito difícil, porque todo mundo é engraçado. Se está ruim, manga, se está dando certo, manga também", disse Wecton, da página Meu País Ceará

"Eu estava cheio de perna hoje, muito feliz. A gente é acostumado com as humilhações do dia a dia, então receber uma homenagem me deixa feliz demais. Sou da periferia de Fortaleza, do Bom Jardim, e eu, desde criança, sonhava em aparecer, fazer alguma coisa na TV, e a minha porta de entrada foi a internet, que mudou a minha vida", finalizou.