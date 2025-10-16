Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Câmara de Fortaleza aprova punição a Inspetor Alberto por acusar PT de ligação com crime organizado

Placar final foi de 21 votos favoráveis e 8 contrários

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 11:23)
PontoPoder
Foto do Inspetor Alberto na Câmara Municipal de Fortaleza
Legenda: Foi imputado o cometimento de “ato discriminatório em função da origem partidária e dos votos obtidos pelo Partido dos Trabalhadores”.
Foto: André Lima / CMFor

O Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou, em sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira (16), por 21 votos favoráveis e 8 contrários, a aplicação de uma advertência escrita ao vereador Inspetor Alberto (PT), por fazer declarações que relacionavam o Partido dos Trabalhadores (PT) com o crime organizado. Ele era alvo de um pedido de cassação ingressado pelo diretório municipal petista da capital cearense.

A aplicação da penalidade foi indicada no relatório final, assinado pelo relator, o vereador Luciano Girão (PDT), em 2 de outubro de 2025 — mas só disponibilizado no sistema de tramitação de matérias do Legislativo municipal nesta quinta, conforme consta nos registros da plataforma.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Câmara Municipal de Fortaleza aprova congratulações para Luizianne por missão humanitária

teaser image
PontoPoder

Vereadores aprovam título de cidadão de Fortaleza para herdeiro da família imperial do Brasil

A assinatura do relatório de Girão também menciona a Sala do Conselho de Ética como local, mas não há, nos canais oficiais da Casa Legislativa, convocação para reunião do colegiado.

Indagada, a Comunicação da Câmara Municipal, afirmou que “a convocação foi realizada de forma verbal em plenário pelo presidente da comissão” no mesmo dia da reunião. Apesar disso, o Regimento Interno estabelece que tais reuniões sejam “convocadas com a devida antecedência”.

O parecer opina pelo reconhecimento da quebra de decoro pelo político do Partido Liberal (PL), em razão de infrações previstas no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Fortaleza.

Justificativa da decisão

De acordo com o documento obtido pelo Diário do Nordeste, foi imputado a Inspetor Alberto o cometimento de “ato discriminatório em função da origem partidária e dos votos obtidos pelo Partido dos Trabalhadores”.

O pedetista salientou a declaração de Alberto não estaria amparada na prerrogativa da “imunidade material”, pois a associação do PT com facções criminosas “não se trata de mera crítica ideológica”. No entendimento dele, a punição indicada seria “medida mais adequada e proporcional diante da conduta praticada pelo vereador representado”.

“A gravidade e a repercussão do ato não se limitaram a atingir apenas um colega ou grupo restrito de parlamentares, mas alcançaram uma coletividade de cidadãos e uma instituição partidária de âmbito nacional, o que eleva a dimensão do dano institucional”, complementou.

E continuou: “Cabe ressaltar ainda que, as atribuições insinuadas pelo vereador Inspetor Alberto não foram e nem puderam ser comprovadas ao longo do decurso processual, não podendo ser a imunidade parlamentar um escudo para acusações gratuitas e sem comprovação”.

Segundo o voto, a sanção proposta teria como finalidade “resguardar a imagem e a credibilidade do Poder Legislativo”, ao mesmo tempo que buscava “reafirmar o compromisso do Conselho de Ética com seriedade no trato de condutas que ferem a dignidade do mandato parlamentar”.

A denúncia

O episódio que provocou o ingresso de uma representação pelo PT Fortaleza ocorreu em 6 de fevereiro deste ano. Na ocasião, foi discutido em plenário o requerimento, de autoria da vereadora Adriana Almeida (PT), de sessão solene em comemoração aos 45 anos do PT.

Naquele dia, durante a análise da proposta protocolada pela parlamentar petista, o Inspetor Alberto fez uma fala com apresentação de um vídeo associando o partido com facções criminosas.

Em junho, foi votada a admissibilidade da denúncia, recomendada pelo relator do caso naquele momento. O prosseguimento da denúncia foi acatado pelo Conselho de Ética, com o apoio dos vereadores René Pessoa (União), Tia Francisca (PSD) e Cláudio Lima (Avante). O único voto contrário foi do vereador Julierme Sena (PL).

Na mesma reunião, o Conselho de Ética arquivou quatro outros pedidos de cassação do mandato. Os casos descontinuados pelo colegiado envolviam denúncias de maus-tratos à animal e ameaça de morte contra o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto do Inspetor Alberto na Câmara Municipal de Fortaleza
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova punição a Inspetor Alberto por acusar PT de ligação com crime organizado

Placar final foi de 21 votos favoráveis e 8 contrários

Bruno Leite
Há 1 hora
Elmano de Freitas durante discurso no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

PLOA 2026: Orçamento de R$ 48,2 bilhões do Governo Elmano começa a tramitar na Assembleia

Deputados têm a missão de discutir previsão orçamentária do último ano do atual mandato do governador do Ceará

Marcos Moreira
Há 2 horas
Ilustração mostra José Marinho de Vasconcelos à frente do Palácio Senador Alencar, sede do Legislativo do Ceará entre 1871 e 1977
PontoPoder

Baú da Política: 1º deputado pedreiro da Alece era 'voz da comunidade' e foi cassado por ser comunista

José Marinho de Vasconcelos passou menos de um ano na Assembleia por ser de partido considerado ilegal

Marcos Moreira
16 de Outubro de 2025
Foto do ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal.
PontoPoder

Ministro Barroso passa mal e vai ao hospital dias antes de se aposentar do STF

O ministro estaria com suspeita de virose

Redação e Agência Brasil
15 de Outubro de 2025
Foto de Luzianne sendo recebida no aeroporto de Fortaleza
PontoPoder

Câmara Municipal de Fortaleza aprova congratulações para Luizianne por missão humanitária

O placar final foi de 26 votos favoráveis, 8 votos contrários e 4 abstenções

Bruno Leite
15 de Outubro de 2025
imagem de autoridades no fórum de boas práticas do Ministério Público.
PontoPoder

Fórum discute boas práticas do MP com ministro do STJ e outras autoridades

Evento reúne integrantes do MP, especialistas e sociedade civil em três dias de debates

Redação
15 de Outubro de 2025
Dom Bertrand veste terno risca de giz escuro, suéter azul-marinho e gravata listrada. Ele está sentado em uma poltrona dentro de um salão elegante, com móveis antigos e arranjos de flores ao fundo. A cena tem iluminação suave e atmosfera solene.
PontoPoder

Vereadores aprovam título de cidadão de Fortaleza para herdeiro da família imperial do Brasil

Dom Bertrand esteve pela última vez em Fortaleza em 2018

Igor Cavalcante e Bruno Leite
15 de Outubro de 2025
Mauro Vieira e Marco Rubio
PontoPoder

Lula terá encontro com Mauro Vieira e Marco Rubio nesta quinta (16)

Na pauta da reunião estão pontos de negociação das tarifas impostas pelos Estados Unidos

Redação e Agência Brasil
15 de Outubro de 2025
Foto mostra Mesa Diretoria durante sessão plenária desta quarta-feira (15)
PontoPoder

Deputado do Ceará passa mal enquanto presidia sessão da Alece e é socorrido por parlamentares

Danniel Oliveira chegou a abrir os trabalhos no Plenário 13 de Maio, mas foi levado ao hospital após oscilação de pressão

Marcos Moreira
15 de Outubro de 2025
PontoPoder

Deputado passa mal e precisa de atendimento médico no plenário da Alece

Danniel Oliveira estava presidindo os trabalhos quando teve uma oscilação da pressão arterial

Inácio Aguiar
15 de Outubro de 2025
Foto mostra Mesa Diretora da Alece durante a sessão desta quarta-feira (15)
PontoPoder

Sessão da Alece é encerrada nesta quarta (15), por falta de quórum, em dia exclusivamente presencial

É a quarta vez, somente em outubro, que trabalhos no plenário são suspensos por não registrar número mínimo de deputados

Marcos Moreira
15 de Outubro de 2025
Alexandre de Moraes
PontoPoder

Moraes solta réu do 8 de janeiro após erro judicial

Medidas cautelares deveriam ser fiscalizadas pela Vara de Execuções Penais, mas processo caiu em outra subdivisão

Redação e Agência Brasil
15 de Outubro de 2025
Ministro aposentado do STF, Luís Roberto Barroso, e o presidente Lula
PontoPoder

Lula se reúne com ministros para discutir substituto de Barroso no STF

O favorito de Lula para ocupar a vaga é o advogado-geral da União, Jorge Messias

Redação
15 de Outubro de 2025
Palácio do Congresso Nacional
PontoPoder

Congresso vota LDO de 2026 e veto de Lula à Lei do Licenciamento Ambiental nesta quinta (16)

O presidente Lula vetou 63 dos 400 dispositivos do texto aprovado pelo Congresso

Redação
15 de Outubro de 2025
Eunício Oliveira durante entrevista. Ele veste um camisa branca
PontoPoder

Após quatro meses de licença, Eunício retoma mandato na Câmara

Cacique emedebista reassume funções parlamentares após período de 120 dias licenciado

Igor Cavalcante
14 de Outubro de 2025
Moses Rodrigues é um homem de meia idade com barba e cabelo grisalhos. Na foto, ele usa terno cinza com camisa social rosa e gravata cinza.
PontoPoder

Novo PNE deve investir de R$ 280 bilhões na educação básica, projeta Moses Rodrigues

O deputado cearense é relator do projeto que trata das prioridades para a educação pública nos próximos 10 anos

Redação
14 de Outubro de 2025
Paulo Gonet é um homem idoso de cabelo grisalho e que usa óculos de armação preta. Na foto, ele está de terno preto e camisa social branca com gravata azul. Imagem usada em matéria sobre PGR pedir a condenação dos réus do núcleo 4 da trama golpista.
PontoPoder

PGR pede a condenação dos sete réus do 'núcleo da desinformação' da tentativa de golpe

O grupo é formado, principalmente, por militares

Redação
14 de Outubro de 2025
Foto mostra Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa durante sessão no Plenário 13 de Maio
PontoPoder

Deputados tentam aprovar Refis para dívidas de prefeitos com TCE no Ceará, mas emenda é retirada

Medida deve retornar à Casa por meio de iniciativa do próprio Tribunal de Contas

Marcos Moreira
14 de Outubro de 2025
Foto mostra grupo da oposição da Assembleia em café com Maia Júnior
PontoPoder

Ex-secretário de Camilo declara seguir com Tasso em 2026, até mesmo em possível candidatura de Ciro

Maia Júnior foi o convidado do café da oposição da Alece nesta terça-feira (14)

Marcos Moreira
14 de Outubro de 2025
Foto da sessão da Câmara de Fortaleza, nesta terça-feira (14)
PontoPoder

Moção de solidariedade a Luizianne na Câmara de Fortaleza é retirada após protesto da oposição

A vereadora Mari Lacerda (PT), autora da proposta, pretende readequar o texto e pôr para apreciação novamente na sessão desta quarta-feira (15)

Bruno Leite
14 de Outubro de 2025