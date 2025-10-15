Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Vereadores aprovam título de cidadão de Fortaleza para herdeiro da família imperial do Brasil

Dom Bertrand esteve pela última vez em Fortaleza em 2018

Escrito por
e
PontoPoder
Dom Bertrand veste terno risca de giz escuro, suéter azul-marinho e gravata listrada. Ele está sentado em uma poltrona dentro de um salão elegante, com móveis antigos e arranjos de flores ao fundo. A cena tem iluminação suave e atmosfera solene.
Legenda: Dom Bertrand de Orleans e Bragança é trineto de Dom Pedro ll
Foto: TIZIANA FABI/AFP

Com voto contrário do Psol, vereadores de Fortaleza concederam o título de cidadania ao monarquista Dom Bertrand de Orleans e Bragança, "herdeiro" dos antigos imperadores do Brasil. A proposta foi apresentada pelo líder da oposição na Casa, Jorge Pinheiro (PSDB), e apreciada nesta quarta-feira (15), no Plenário. 

Ao propor o decreto legislativo, o parlamentar defendeu que Dom Bertrand tem “préstimos dispensados ao Município e ao povo de Fortaleza”, além de “exemplar atuação na vida pública e privada”. 

Nascido em 2 de fevereiro de 1941, em Mandelieu, no sul da França, durante o exílio da família imperial, o "herdeiro" é bisneto da princesa lsabel e trineto de Dom Pedro ll, último imperador do Brasil. 

Bertrand chegou ao Brasil junto com seus pais e irmãos em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. A família fixou-se inicialmente no Rio de Janeiro, até que, em 1951, instalou-se na Fazenda São José, no norte do Paraná. 

Segundo Jorge Pinheiro, Bertrand “tem contribuindo para a formação do debate público nacional atuando como conferencista”. “É conhecido por defender os princípios da propriedade privada, da livre iniciativa e da subsidiariedade, que delimitam a atuação do Estado, preservando os direitos e as capacidades dos indivíduos”, completou o parlamentar.

Última visita a Fortaleza foi em 2018

Conforme citou Jorge Pinheiro na redação da proposta, Bertrand de Orleans e Bragança esteve diversas vezes em Fortaleza para cumprir agendas de trabalho.

Em 1989, realizou conferências em defesa do movimento monárquico. Dois anos depois, esteve em Fortaleza em duas ocasiões para participar de palestras e para reinaugurar a Praça Dom Pedro ll.

Em 1996, voltou à Capital para mais uma série de eventos e palestras. Ele também participou de compromissos em Fortaleza em 2012, 2013, 2014 e 2015

Em 2018, ele fez sua última visita ao Ceará, quando encontrou autoridades civis e religiosas, além de defensores do regime monárquico, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). À época, ele também foi agraciado com a Medalha Benfeitor Humanitário da Cruz Vermelha.

“Em todos esses anos, Dom Bertrand nunca deixou de manter intensa correspondência com autoridades, instituições, associações ou grupos de estudo de Fortaleza. A começar pelo Círculo Monárquico do Ceará, uma organização cultural apartidária, que, além de promover a divulgação da causa monárquica, atua na promoção de ações sociais e acadêmicas no Município”, concluiu Jorge Pinheiro.

Na votação desta quarta-feira, os vereadores Gabriel Aguiar (Psol) e Adriana Gerônimo (Psol) votaram contra a matéria, contudo, a proposta foi aprovada pela ampla maioria da Casa.

Vereadores homenageiam padre Júlio Lancellotti

Além do "herdeiro" da antiga família imperial brasileira, os parlamentares também recomendaram a condecoração do padre Júlio Lancellotti com a medalha Dom Helder Câmara. A homenagem, proposta pelo vereador Aglaylson (PT),  encontrou mais resistência na Casa e recebeu votos contrários de Jorge Pinheiro, Bella Carmelo (PL), Soldado Noelio (União), Julierme Sena (União), Priscila Costa (PL) e Marcelo Mendes (PL).

O petista argumentou que Lancellotti é um “sacerdote católico, pedagogo e ativista social, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em defesa dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana e da inclusão social, especialmente junto às populações mais vulneráveis”.

Padre Júlio durante passagem por Fortaleza. Em entrevista, ele sorri levemente e veste roupas brancas e um colete bege
Legenda: Vereadores do PL e do União Brasil votaram contra a homenagem ao religioso
Foto: Fabiane de Paula

O religioso é coordenador da Pastoral do Povo de Rua e exerce, historicamente, um trabalho de inclusão social, com acolhimento de pessoas em situação de rua, dependentes químicos, idosos abandonados e migrantes. Ele também tem atuação junto à população carcerária.

“Padre Júlio se destaca pela firme defesa de políticas públicas mais humanas, pelo combate ao preconceito e pela promoção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Com sua postura ética e profética, tomou-se exemplo vivo do Evangelho e inspiração para movimentos sociais, lideranças comunitárias, entidades religiosas e cidadãos em todo o Brasil — inclusive em Fortaleza, onde seu trabalho serve de guia e incentivo a iniciativas locais de acolhimento e promoção dos direitos humanos”, concluiu o vereador.

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Dom Bertrand veste terno risca de giz escuro, suéter azul-marinho e gravata listrada. Ele está sentado em uma poltrona dentro de um salão elegante, com móveis antigos e arranjos de flores ao fundo. A cena tem iluminação suave e atmosfera solene.
PontoPoder

Vereadores aprovam título de cidadão de Fortaleza para herdeiro da família imperial do Brasil

Dom Bertrand esteve pela última vez em Fortaleza em 2018

Igor Cavalcante e Bruno Leite
Há 1 hora
Mauro Vieira e Marco Rubio
PontoPoder

Lula terá encontro com Mauro Vieira e Marco Rubio nesta quinta (16)

Na pauta da reunião estão pontos de negociação das tarifas impostas pelos Estados Unidos

Redação e Agência Brasil
Há 1 hora
Foto mostra Mesa Diretoria durante sessão plenária desta quarta-feira (15)
PontoPoder

Deputado do Ceará passa mal enquanto presidia sessão da Alece e é socorrido por parlamentares

Danniel Oliveira chegou a abrir os trabalhos no Plenário 13 de Maio, mas foi levado ao hospital após oscilação de pressão

Marcos Moreira
Há 2 horas
PontoPoder

Deputado passa mal e precisa de atendimento médico no plenário da Alece

Danniel Oliveira estava presidindo os trabalhos quando teve uma oscilação da pressão arterial

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Foto mostra Mesa Diretora da Alece durante a sessão desta quarta-feira (15)
PontoPoder

Sessão da Alece é encerrada nesta quarta (15), por falta de quórum, em dia exclusivamente presencial

É a quarta vez, somente em outubro, que trabalhos no plenário são suspensos por não registrar número mínimo de deputados

Marcos Moreira
Há 2 horas
Alexandre de Moraes
PontoPoder

Moraes solta réu do 8 de janeiro após erro judicial

Medidas cautelares deveriam ser fiscalizadas pela Vara de Execuções Penais, mas processo caiu em outra subdivisão

Redação e Agência Brasil
15 de Outubro de 2025
Ministro aposentado do STF, Luís Roberto Barroso, e o presidente Lula
PontoPoder

Lula se reúne com ministros para discutir substituto de Barroso no STF

O favorito de Lula para ocupar a vaga é o advogado-geral da União, Jorge Messias

Redação
15 de Outubro de 2025
Palácio do Congresso Nacional
PontoPoder

Congresso vota LDO de 2026 e veto de Lula à Lei do Licenciamento Ambiental nesta quinta (16)

O presidente Lula vetou 63 dos 400 dispositivos do texto aprovado pelo Congresso

Redação
15 de Outubro de 2025
Eunício Oliveira durante entrevista. Ele veste um camisa branca
PontoPoder

Após quatro meses de licença, Eunício retoma mandato na Câmara

Cacique emedebista reassume funções parlamentares após período de 120 dias licenciado

Igor Cavalcante
14 de Outubro de 2025
Moses Rodrigues é um homem de meia idade com barba e cabelo grisalhos. Na foto, ele usa terno cinza com camisa social rosa e gravata cinza.
PontoPoder

Novo PNE deve investir de R$ 280 bilhões na educação básica, projeta Moses Rodrigues

O deputado cearense é relator do projeto que trata das prioridades para a educação pública nos próximos 10 anos

Redação
14 de Outubro de 2025
Paulo Gonet é um homem idoso de cabelo grisalho e que usa óculos de armação preta. Na foto, ele está de terno preto e camisa social branca com gravata azul. Imagem usada em matéria sobre PGR pedir a condenação dos réus do núcleo 4 da trama golpista.
PontoPoder

PGR pede a condenação dos sete réus do 'núcleo da desinformação' da tentativa de golpe

O grupo é formado, principalmente, por militares

Redação
14 de Outubro de 2025
Foto mostra Mesa Diretoria da Assembleia Legislativa durante sessão no Plenário 13 de Maio
PontoPoder

Deputados tentam aprovar Refis para dívidas de prefeitos com TCE no Ceará, mas emenda é retirada

Medida deve retornar à Casa por meio de iniciativa do próprio Tribunal de Contas

Marcos Moreira
14 de Outubro de 2025
Foto mostra grupo da oposição da Assembleia em café com Maia Júnior
PontoPoder

Ex-secretário de Camilo declara seguir com Tasso em 2026, até mesmo em possível candidatura de Ciro

Maia Júnior foi o convidado do café da oposição da Alece nesta terça-feira (14)

Marcos Moreira
14 de Outubro de 2025
Foto da sessão da Câmara de Fortaleza, nesta terça-feira (14)
PontoPoder

Moção de solidariedade a Luizianne na Câmara de Fortaleza é retirada após protesto da oposição

A vereadora Mari Lacerda (PT), autora da proposta, pretende readequar o texto e pôr para apreciação novamente na sessão desta quarta-feira (15)

Bruno Leite
14 de Outubro de 2025
Foto da mesa diretora da Câmara Municipal de Fortaleza
PontoPoder

Empréstimo de R$ 200 milhões da Prefeitura de Fortaleza é aprovado na Câmara Municipal

Vereadores indicaram falta de transparência no projeto de lei, mas governistas defenderam necessidade da medida

Bruno Leite
14 de Outubro de 2025
Foto mostra Plenário 13 de Maio durante votação na Assembleia Legislativa do Ceará
PontoPoder

Alece aprova Refis que dá desconto em dívidas de IPVA, Detran e ICMS no Ceará; veja regras

Programa engloba débitos gerados até 31 de dezembro de 2024

Marcos Moreira
14 de Outubro de 2025
Plenário da Câmara dos Deputados
PontoPoder

Limpa do Governo Lula a indicados de deputados do Centrão em estatais atinge o Ceará; entenda o caso

Diretor do Dnocs ligado a deputado do União Brasil foi exonerado do cargo; medida tem atingido parlamentares que votaram contra MP do IOF

Bruno Leite e Breatriz Matos
14 de Outubro de 2025
Inácio Aguiar

Governo Lula confirma exoneração de indicado de deputado cearense no Dnocs

Estratégia do Planalto é retirar cargos de parlamentares que estão votando contra as pautas do governo no Congresso

Inácio Aguiar
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em sessão da Comissão Mista da Medida Provisória (CMMPV) n° 1.303, no Senado Federal.
PontoPoder

Haddad discute isenção do Imposto de Renda em audiência

Ministro fala sobre estratégias do governo em sessão no Senado Federal

Carol Melo
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra estátua do STF
PontoPoder

STF começa a julgar núcleo de desinformação sobre eleições

Sete réus são acusados de organizar ações para propagar notícias falsas sobre as eleições

Redação e Agência Brasil
14 de Outubro de 2025