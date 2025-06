Passinho do Reggae é reconhecido como patrimônio cultural do Ceará pela Alece

Os deputados da Assembleia Legislativa do Estado (Alece) aprovaram, nesta quarta-feira (11), o projeto de lei que reconhece Passinho do Reggae como Patrimônio Cultural do Ceará. A iniciativa, que começou a tramitar na Casa em outubro do ano passado, é de autoria do deputado Missias Dias (PT).

Popular no Ceará, principalmente em Fortaleza, o Passinho do Reggae é conhecido por misturar elementos tradicionais do reggae jamaicano ao “break dance” e se caracteriza por ser uma dança mais livre, ao contrário do “reggae a dois”, versão que remete ao forró dançado em dupla. O estilo foi criado em 2012 pelo DJ cearense Luis Thande, o DJ Tandinho, em parceria com o primo, DJ Regis Dekker.

Na justificativa do PL 728/24, o deputado Missias Dias ressalta que o reggae, enquanto estilo musical, já foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da humanidade pela Unesco, em 2018. Agora, o ritmo no estilo passinho ganha destaque no Ceará.

“É inegável o alcance desse ritmo e aqui no nosso Ceará, especialmente em Fortaleza, podemos observar uma prática que vem se perpetuando pelos anos a partir dos espaços culturais da juventude: o Passinho do Reggae”, salienta o texto da proposta. Além disso, o projeto de lei reconhece que o estilo de dança caracteriza uma parte da juventude do estado, já tendo sido pauta de reportagens nacionais.

Agora, após aprovação do Plenário da Alece, o projeto depende da sanção do governador Elmano de Freitas (PT) para se tornar lei.