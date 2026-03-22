Quanto mais tecido, maior a mensagem

Existe um tipo de luxo que não precisa brilhar, nem carregar logotipo. Ele ocupa espaço. Quando a moda decide gastar muito tecido, dificilmente é só estética. É quase sempre uma mensagem: silenciosa, mas impossível de ignorar.

Em 1947, Christian Dior apresentou ao mundo o chamado “New Look”. Naquele momento, o planeta ainda se reorganizava após anos de escassez causados pela guerra. O tecido, que até pouco tempo era racionado, volta a aparecer em abundância e não de forma discreta. Saias amplas, estruturadas, que podiam consumir dezenas de metros. Um exagero calculado e um gesto quase provocativo.

Mais do que redesenhar a silhueta feminina, aquele volume todo parecia dizer: “temos o suficiente para gastar”. Era beleza, sim, mas também era poder. Porque, historicamente, o luxo nunca foi apenas sobre o que se vê. É sobre o que se pode desperdiçar.

E essa lógica nunca realmente foi embora.

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Legenda: A moda de luxo encontra formas de afirmar seu lugar no excesso. Na foto, desfile da grife Valentino, em Paris. Foto: FashionStock.com/Shutterstock.

Hoje, em um cenário dominado pela velocidade da fast fashion, onde tudo precisa ser rápido, barato e replicável, o excesso continua sendo uma espécie de barreira invisível. Quanto mais tecido, mais corte, mais estrutura, mais engenharia, mais difícil e caro se torna reproduzir aquela peça em larga escala.

O volume, então, deixa de ser só forma e vira filtro. Ele separa o que é pensado do que é apenas produzido. O que exige tempo do que precisa de urgência. O que é construção do que é cópia.

Existe algo quase irônico nisso tudo. Enquanto o mundo fala cada vez mais sobre consumo consciente, a moda de luxo continua encontrando formas de afirmar seu lugar justamente no oposto: no excesso. Não um excesso descuidado, mas um excesso intencional, técnico, quase arquitetônico.

No fim, a pergunta permanece (e talvez nunca tenha sido tão atual): quando a marca esbanja tecido, ela fala de estilo ou de status? Talvez a resposta seja desconfortável: quase sempre, dos dois.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.