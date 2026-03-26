Harry Potter: Veja tudo que se sabe até agora sobre a nova série na HBO Max

A série oficial do universo de Harry Potter para o streaming já tem data oficial para estrear: o Natal de 2026. Em uma espécie de "combo" de boas notícias para os fãs, a HBO Max anunciou a antecipação da estreia da produção – que estava prevista apenas para 2027 – e ainda divulgou o primeiro trailer oficial na última quarta-feira (25).

Nomes como Arabella Stanton, a nova Hermione, e Alastair Stout, interpretando Rony Weasley, foram destaques nas primeiras imagens. Dominic McLaughlin, que assume de vez a persona de Harry Potter na produção, foi, claro, um dos mais citados nas reações sobre o trailer nas redes sociais.

Veja o trailer:

Como já anunciado, o primeiro ano da série deve focar no livro inicial da saga criada pela escritora britânica J.K Rowling, que se tornou sucesso mundial tanto como obra literária quanto cinematográfica.

Portanto, a descoberta de Harry como um bruxo famoso, a primeira ida dele a Hogwarts, as interações do "trio de ouro" e a iniciação ao universo mágico próprio da franquia devem ser alguns dos ingredientes cruciais dentro da produção, considerando a legião de fãs ansiosos por revisitar a história.

O trailer, inclusive, focou exatamente na emoção das cenas já icônicas de Harry Potter. A relação conflituosa entre ele e os tios, assim como o primeiro encontro dele com Rony e Hermione, no primeiro trem para a escola mágica, podem ser citados como os pontos altos da divulgação.

O que se sabe até agora sobre a produção

Quando estreia a série de Harry Potter?

Até então, fãs de todo o mundo esperavam o lançamento da primeira temporada da série apenas para o primeiro semestre de 2027. A grande novidade, entretanto, foi a antecipação da estreia, que agora está marcada oficialmente para o Natal deste ano, ainda sem um dia específico.

Segundo informações divulgadas anteriormente, cada livro lançado por J.K. Rowling deve ganhar uma temporada. O mesmo ocorreu com a franquia cinematográfica, que lançou um filme para cada edição escrita, dividindo apenas o último em duas partes.

Casey Bloys, CEO de conteúdo da HBO e Max, explicou que a estratégia não deve seguir lançamentos anuais. O nível de complexidade, além da escala gigantesca necessária para viabilizar a produção, são os motivos apontados para explicar a necessidade de um período maior que doze meses para a janela dos episódios de cada nova temporada.

Quais os principais nomes do elenco?

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton, Alastair Stout formam o novo trio de ouro, os três com 11 anos de idade. Semelhante ao que ocorreu mundialmente com Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, eles vivem agora os personagens Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley.

Para celebrar o lançamento, a primeira imagem oficial dos três juntos em um evento da obra também foi divulgada na quarta-feira (24). O clique foi feito em um evento no Reino Unido.

Além deles, Paapa Essiedu, escolhido para viver Severo Snape na adaptação para o streaming, está entre os nomes de destaque nos últimos meses. O ator revelou ter sofrido uma série de ataques racistas após ser anunciado como intérprete do bruxo. "Isso me dá ainda mais vontade de fazer esse personagem do meu jeito", pontuou.

Confira alguns dos outros nomes do elenco:

John Lithgow como Alvo Dumbledore, diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts;

como Alvo Dumbledore, diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts; Bel Powley como Tia Petúnia, irmã da mãe de Harry Potter e responsável pela criação dele antes da ida a Hogwarts;

como Tia Petúnia, irmã da mãe de Harry Potter e responsável pela criação dele antes da ida a Hogwarts; Janet McTeer como Minerva McGonagall, a professora de Transfiguração de Hogwarts e amiga de Alvo Dumbledore;

como Minerva McGonagall, a professora de Transfiguração de Hogwarts e amiga de Alvo Dumbledore; Lox Pratt como Draco Malfoy, principal inimigo de Harry Potter, Hermione e Rony no colégio;

como Draco Malfoy, principal inimigo de Harry Potter, Hermione e Rony no colégio; Nick Frost como Rúbeo Hagrid, amigo de Harry, além de Guardião das Chaves e dos Terrenos de Hogwarts.

Legenda: Johwn Lithgow interpreta o famoso personagem Albus Dumbledore na nova adaptação da história. Foto: Divulgação/HBO Max.

Os principais nomes da série serão, nos bastidores, Francesca Gardiner e Mark Mylod. Os dois serão, respectivamente, roteirista e diretor da produção, e são conhecidos por obras como "Succession" e "His Dark Materials".

Já J.K. Rowling, criadora do universo, é citada como uma das produtoras executivas da série.

Qual a ordem dos livros de Harry Potter?

A ordem de lançamento dos livros vai impactar diretamente a produção das temporadas da série de Harry Potter. Veja abaixo a ordem oficial:

Harry Potter e a Pedra Filosofal;

Harry Potter e a Câmara Secreta;

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban;

Harry Potter e o Cálice de Fogo;

Harry Potter e a Ordem da Fênix;

Harry Potter e o Enigma do Príncipe;

Harry Potter e as Relíquias da Morte.

Ainda não há informação sobre quais as datas de lançamento de cada temporada. A produção mais recente sobre os livros oficiais de Harry Potter foi uma homenagem aos 20 anos da estreia da franquia de filmes.