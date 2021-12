'Harry Potter': primeira imagem do especial de 20 anos é revelada

Foi divulgada a primeira imagem do especial que reúne o elenco original da saga "Harry Potter" após 20 anos do lançamento do primeiro filme nos cinemas. Previsto para estrear em 1º de janeiro na HBO Max, a produção leva os atores novamente para os cenários de Hogwarts.

Legenda: A produção especial estreia em 1º de janeiro na HBO Max Foto: divulgação

Na fotografia revelada é possível ver Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson — os três protagonistas da saga, que interpretaram, respetivamente, Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger — sentados no cenário de uma das salas da escolas para bruxos.

O set da saga continua montado nos estúdios da Warner Bros., em Londres, no Reino Unido, que podem ser visitados pelos fãs.

“A retrospetiva especial vai contar uma história encantadora de making-of através de entrevistas novas e com profundidade, e de conversas entre o elenco, convidando os fãs para uma jornada mágica na primeira pessoa ao longo de uma das mais adoradas sagas de filmes de sempre”, diz a sinopse oficial de “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”.

Na segunda-feira (6), a HBO Max revelou o primeiro trailer da produção.