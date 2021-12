Modelo é assaltada em salão após mostrar relógio de luxo em foto no Instagram

Jeniffer Endringer, modelo e influenciadora digital, foi assaltada dentro de um salão de beleza em São Paulo após mostrar seu relógio rolex em uma foto no Instagram. Um homem invadiu o local chamando pelo nome dela e a ameaçou, pedindo o objeto de luxo.

Ela publicou uma foto vestindo o relógio por volta das 8h da manhã em um salão no bairro Pinheiros, em São Paulo. Às 12h40, o assaltante chegou no estabelecimento. Conforme o Uol, itens semelhantes ao de Jeniffer custam cerca de R$ 118 mil.

"Eu postei uma foto com o relógio assim que eu cheguei no salão, por volta das 8h da manhã, a foto não era de perto. E o assalto foi às 12h40. O assaltante tinha certeza que eu ainda estava no salão, pois ele entrou com arma em punho e chamando o meu nome. Ele se arriscou bastante, porque poderia ter algum segurança armado, etc", contou a modelo ao Uol.

VEJA A FOTO QUE MOTIVOU O ASSALTO:

Segundo suspeito apoiou crime

A também campeã de fisiculturismo fez um Boletim de Ocorrência (B.O) no 14º Distrito Policial (DP) de Pinheiros. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que um segundo homem deu apoio ao assalto na parte externa do salão.

O crime ocorreu na última sexta-feira (3), mas Jeniffer só registrou a ocorrência nessa segunda-feira (6). O salão Beleza Fidalga foi procurado pela publicação, mas não respondeu os questionamentos.

"Graças a Deus está tudo bem. Não aconteceu nada comigo. Só o bem material mesmo que depois a gente trabalha e compra outro, mas foi mais o susto. Antes eu tava mostrando tudo para vocês, postando legal, depois eu decidi dar uma amenizada depois do que aconteceu, pensar um pouquinho", comentou a influencer.

Nesta quarta-feira (8), a modelo, casada com o atacante Leandro Pereira, do Gamba Osaka, do Japão, postou uma mensagem de reflexão no Instagram: "Que Deus nos abençoe, nos proteja, e nos livre de todo mal. O restante a gente conquista. Bom dia pra nós!".