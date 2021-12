João Guilherme recebe convite do BBB e recusa, diz colunista

Sondado para integrar o elenco do "Camarote" da próxima edição do "Big Brother Brasil", o ator e youtuber João Guilherme teria recusado o convite, segundo informações de Leo Dias, colunista do jornal Metrópoles. A próxima edição do reality estreia em 17 de janeiro.

O motivo da recusa, no entanto, não diz respeito a agenda profissional, impedimentos contratuais ou até um possível receio da exposição. Questionado por pessoas próximas, o filho de Leonardo apenas disse que não quis, não tinha vontade de ir.

O ator ficou recentemente em mais evidência na mídia, após o término de seu relacionamento com Jade Picon. Seu nome entrou nos assuntos mais comentados do Twitter após suposta traição da ex com o ex-MTV Gui Araújo.

O colunista também chegou a revelar que a participação da cantora Naiara Azevedo no BBB 22 estava confirmada. No entanto, a sertaneja negou a informação. "Não, não vou entrar no BBB. Vou tá aqui de fora igual a vocês, curtindo, dando pitaco e votando", disse a artista.