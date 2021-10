João Guilherme fala de suposta traição de Jade Picon com Gui Araújo: 'quem não foi um dia vai ser'

Após ver o seu nome entre os assuntos mais comentados do Twitter, o cantor João Guilherme decidiu se manifestar sobre uma suposta traição envolvendo a sua ex, a youtuber e influenciadora Jade Picon, e o ex-MTV Gui Araújo.

Diante de uma enxurrada de comentários dos internautas sobre traição por parte de Jade, João Guilherme resolveu fazer um comentário.

“Não sei sobre o assunto então não posso realmente opinar. Não tenho contato com minha ex então não vou perguntar. Todo mundo é [traído] e quem não foi um dia vai ser”, escreveu o filho do sertanejo Leonardo no Twitter.

O relacionamento de João Guilherme e Jade durou três anos e o rompimento foi comunicado por ambos nas redes sociais. Em setembro, houve outro rumor na internet de que a youtuber teria ficado com Neymar.

"Mais proibida de todas"

O assunto veio à tona após Gui falar de suas namoradas fora de "A Fazenda 13", durante uma conversa na casa da árvore com Sthe Matos e Dynho Alves, na madrugada desta quinta-feira (21).

Gui Araújo afirmou que fica com uma pessoa “mais proibida de todas”. Curiosos, os colegas pediram que ele revelasse quem era tal pessoa, mas ele respondeu somente escrevendo um nome na perna de Dynho.

Devido ao ângulo em que estava a câmera, o público logo entendeu se tratar do nome “Jade”, portanto, Jade Picon. Cabe ressaltar que o irmão mais velho da influenciadora, Leo Picon, é um dos melhores amigos do ex-MTV.