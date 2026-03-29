Taty Girl grava 'No Sertão 2' e fala de desejo de projeto junino circular pelo País

A cantora Taty Girl gravou o projeto “No Sertão 2”, na última semana, e afirmou que quer transformar a iniciativa em um formato voltado ao período junino, com possibilidade de circulação em diversas cidades do País.

Em entrevista, a artista destacou o desejo de ampliar a proposta para além de um registro audiovisual, criando uma label inspirada nas tradições do São João.

Segundo Taty Girl, a ideia do novo projeto surgiu de forma espontânea durante um período de férias. Mesmo sem planejamento inicial, a cantora decidiu retomar o formato e anunciou a gravação, realizada no Eusébio, na Grande Fortaleza, reunindo convidados que marcaram a trajetória pessoal e musical.

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Playlist do "Sertão 2':

Xodó

Coração Transparente

Aconchego

Frevo Mulher

Táxi Lunar

Pedras Que Cantam

Isso Aqui Tá Bom Demais

Feira de Mangaio

Cartaz

Quando Será

Desejos Coloridos

Até Mais

Tô Fazendo Falta

Primeiro Passo

Me Dá Um Beijo

Declaração

Quem Chorava Hoje Rir

O repertório do “No Sertão 2” aposta em músicas que resgatam memórias e valorizam o forró tradicional. A artista destacou a responsabilidade de manter viva a cultura nordestina, citando elementos como comidas típicas, quadrilhas e o próprio calendário junino, que se estende entre junho e julho.

Entre os participantes estão nomes como Elba Ramalho, Chambinho do Acordeon, Dorgival Dantas, Eliane e Walkyria Santos. De acordo com Taty Girl, os convidados têm forte ligação afetiva com sua história, sendo referências desde a infância.

Um dos grandes destaques da produção audiovisual é uma música inédita feita por Dorgival Dantas, autor de hits como "Você Não Vale Nada", "Coração" e "Pode Chorar".

A cantora também revelou que discute com a equipe a possibilidade de transformar o projeto em um evento itinerante, com foco no São João. A proposta é levar a experiência para capitais e outras cidades, atendendo a pedidos do público e ampliando o alcance da cultura nordestina. Até quadrilha junina participou de novo projeto.

O lançamento de “No Sertão 2” está previsto para maio. Segundo a artista, o prazo considera etapas como edição e liberação de músicas, com a intenção de entregar um material finalizado com cuidado e planejamento.