Taty Girl grava 'No Sertão 2' e fala de desejo de projeto junino circular pelo País
Produção ganhou música inédita de Dorgival Dantas.
A cantora Taty Girl gravou o projeto “No Sertão 2”, na última semana, e afirmou que quer transformar a iniciativa em um formato voltado ao período junino, com possibilidade de circulação em diversas cidades do País.
Em entrevista, a artista destacou o desejo de ampliar a proposta para além de um registro audiovisual, criando uma label inspirada nas tradições do São João.
Segundo Taty Girl, a ideia do novo projeto surgiu de forma espontânea durante um período de férias. Mesmo sem planejamento inicial, a cantora decidiu retomar o formato e anunciou a gravação, realizada no Eusébio, na Grande Fortaleza, reunindo convidados que marcaram a trajetória pessoal e musical.
Veja também
Playlist do "Sertão 2':
- Xodó
- Coração Transparente
- Aconchego
- Frevo Mulher
- Táxi Lunar
- Pedras Que Cantam
- Isso Aqui Tá Bom Demais
- Feira de Mangaio
- Cartaz
- Quando Será
- Desejos Coloridos
- Até Mais
- Tô Fazendo Falta
- Primeiro Passo
- Me Dá Um Beijo
- Declaração
- Quem Chorava Hoje Rir
O repertório do “No Sertão 2” aposta em músicas que resgatam memórias e valorizam o forró tradicional. A artista destacou a responsabilidade de manter viva a cultura nordestina, citando elementos como comidas típicas, quadrilhas e o próprio calendário junino, que se estende entre junho e julho.
Entre os participantes estão nomes como Elba Ramalho, Chambinho do Acordeon, Dorgival Dantas, Eliane e Walkyria Santos. De acordo com Taty Girl, os convidados têm forte ligação afetiva com sua história, sendo referências desde a infância.
Um dos grandes destaques da produção audiovisual é uma música inédita feita por Dorgival Dantas, autor de hits como "Você Não Vale Nada", "Coração" e "Pode Chorar".
A cantora também revelou que discute com a equipe a possibilidade de transformar o projeto em um evento itinerante, com foco no São João. A proposta é levar a experiência para capitais e outras cidades, atendendo a pedidos do público e ampliando o alcance da cultura nordestina. Até quadrilha junina participou de novo projeto.
O lançamento de “No Sertão 2” está previsto para maio. Segundo a artista, o prazo considera etapas como edição e liberação de músicas, com a intenção de entregar um material finalizado com cuidado e planejamento.