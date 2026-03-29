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Taty Girl grava 'No Sertão 2' e fala de desejo de projeto junino circular pelo País

Produção ganhou música inédita de Dorgival Dantas.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
João Lima Neto

A cantora Taty Girl gravou o projeto “No Sertão 2”, na última semana, e afirmou que quer transformar a iniciativa em um formato voltado ao período junino, com possibilidade de circulação em diversas cidades do País.

Em entrevista, a artista destacou o desejo de ampliar a proposta para além de um registro audiovisual, criando uma label inspirada nas tradições do São João. 

Segundo Taty Girl, a ideia do novo projeto surgiu de forma espontânea durante um período de férias. Mesmo sem planejamento inicial, a cantora decidiu retomar o formato e anunciou a gravação, realizada no Eusébio, na Grande Fortaleza, reunindo convidados que marcaram a trajetória pessoal e musical. 

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Playlist do "Sertão 2':

  • Xodó 
  • Coração Transparente 
  • Aconchego 
  • Frevo Mulher
  • Táxi Lunar 
  • Pedras Que Cantam 
  • Isso Aqui Tá Bom Demais 
  • Feira de Mangaio 
  • Cartaz 
  • Quando Será 
  • Desejos Coloridos 
  • Até Mais 
  • Tô Fazendo Falta 
  • Primeiro Passo 
  • Me Dá Um Beijo 
  • Declaração 
  • Quem Chorava Hoje Rir

O repertório do “No Sertão 2” aposta em músicas que resgatam memórias e valorizam o forró tradicional. A artista destacou a responsabilidade de manter viva a cultura nordestina, citando elementos como comidas típicas, quadrilhas e o próprio calendário junino, que se estende entre junho e julho. 

Entre os participantes estão nomes como Elba Ramalho, Chambinho do Acordeon, Dorgival Dantas, Eliane e Walkyria Santos. De acordo com Taty Girl, os convidados têm forte ligação afetiva com sua história, sendo referências desde a infância. 

Um dos grandes destaques da produção audiovisual é uma música inédita feita por Dorgival Dantas, autor de hits como "Você Não Vale Nada", "Coração" e "Pode Chorar".

A cantora também revelou que discute com a equipe a possibilidade de transformar o projeto em um evento itinerante, com foco no São João. A proposta é levar a experiência para capitais e outras cidades, atendendo a pedidos do público e ampliando o alcance da cultura nordestina. Até quadrilha junina participou de novo projeto. 

O lançamento de “No Sertão 2” está previsto para maio. Segundo a artista, o prazo considera etapas como edição e liberação de músicas, com a intenção de entregar um material finalizado com cuidado e planejamento. 

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