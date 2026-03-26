Circuito de vaquejada no Nordeste com forró quer atingir tamanho de Barretos

O empresário Júlio César, do escritório Camarote de Wesley Safadão, afirmou que o circuito de vaquejada iniciado no Nordeste — na última semana em Aquiraz (CE) — tem como meta alcançar a mesma dimensão do rodeio de Festa do Peão de Barretos. A declaração foi dada em entrevista exclusiva à coluna durante a gravação dos bastidores do DVD “No Sertão 2” de Taty Girl, na última terça-feira (24).

A Festa do Peão de Barretos é o maior e mais antigo evento de rodeio da América Latina, realizada anualmente na cidade de Barretos, no interior de São Paulo. O evento é uma celebração profunda da cultura sertaneja, atraindo cerca de um milhão de visitantes ao longo de dez dias de programação, geralmente em agosto.

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Segundo o empresário, o crescimento do setor e a união entre produtoras e artistas têm impulsionado a expansão dos eventos. “Hoje eu vejo a vaquejada tão grande quanto o rodeio que roda pelo Brasil. O sucesso que está acontecendo vai se tornar um Barretos no Nordeste”, afirmou.

No forró, Júlio César destacou que o atual circuito de vaquejada, que teve início no Ceará, reúne diferentes empresas e artistas, com etapas previstas em várias cidades. Ele explicou que o projeto foi idealizado pelo cantor Wesley Safadão, que convidou parceiros do setor para integrar o novo formato. “Hoje está todo mundo junto. A maioria das etapas vai ter festas com bandas de vários escritórios. É algo que só tende a crescer”, disse.

De acordo com o empresário, o modelo une competições esportivas e grandes shows, ampliando o alcance do público e fortalecendo o mercado do entretenimento no Nordeste. Ele também avaliou que a concorrência entre produtoras é saudável e contribui para a evolução do segmento. “Ninguém tira o sucesso de ninguém. Cada um precisa trabalhar, criar e entregar algo novo para o público”, afirmou.

Durante a entrevista, Júlio César ainda ressaltou que o momento é de expansão para o forró e para os eventos ligados ao São João, com aumento na demanda por shows e novos projetos musicais.

Empresário faz avaliação sobre dupla Berg e Silvânia

O empresário também comentou o desempenho dos artistas do escritório Camarote, com destaque para Taty Girl, Berg Rabelo e Silvânia Aquino. Segundo ele, a expectativa é de agenda intensa durante o período junino, com aumento na procura por apresentações em diferentes estados.

Sobre Taty Girl, Júlio César afirmou que a artista deve alcançar entre 35 e 40 shows no São João. “Já temos cerca de 30 datas fechadas e a expectativa é ampliar até o fim do período. É uma agenda bem puxada”, disse.

Em relação ao projeto de Berg e Silvânia, o empresário destacou a rápida aceitação do público. “Eles já são artistas pedidos. Não é algo que precisa ser oferecido, o público procura. A agenda vem crescendo desde os primeiros meses”, afirmou.

De acordo com ele, a dupla pode ultrapassar 40 apresentações em junho, consolidando o projeto em menos de seis meses de lançamento.

O empresário ainda avaliou que a concorrência entre produtoras é saudável e contribui para a evolução do segmento. “Ninguém tira o sucesso de ninguém. Cada um precisa trabalhar, criar e entregar algo novo para o público”, afirmou.