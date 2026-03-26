Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Circuito de vaquejada no Nordeste com forró quer atingir tamanho de Barretos

União entre produtoras e artistas é fator importante no processo.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
João Lima Neto

O empresário Júlio César, do escritório Camarote de Wesley Safadão, afirmou que o circuito de vaquejada iniciado no Nordeste — na última semana em Aquiraz (CE) — tem como meta alcançar a mesma dimensão do rodeio de Festa do Peão de Barretos. A declaração foi dada em entrevista exclusiva à coluna durante a gravação dos bastidores do DVD “No Sertão 2” de Taty Girl, na última terça-feira (24). 

A Festa do Peão de Barretos é o maior e mais antigo evento de rodeio da América Latina, realizada anualmente na cidade de Barretos, no interior de São Paulo. O evento é uma celebração profunda da cultura sertaneja, atraindo cerca de um milhão de visitantes ao longo de dez dias de programação, geralmente em agosto.

Veja também

teaser image
João Lima Neto

Silvânia Aquino e Berg Rabelo assinam contrato com escritório de Wesley Safadão

teaser image
João Lima Neto

Yasmin Sensação adquire direitos de 'Fanatismo' e negocia com escritório de Safadão

Segundo o empresário, o crescimento do setor e a união entre produtoras e artistas têm impulsionado a expansão dos eventos. “Hoje eu vejo a vaquejada tão grande quanto o rodeio que roda pelo Brasil. O sucesso que está acontecendo vai se tornar um Barretos no Nordeste”, afirmou. 

No forró, Júlio César destacou que o atual circuito de vaquejada, que teve início no Ceará, reúne diferentes empresas e artistas, com etapas previstas em várias cidades. Ele explicou que o projeto foi idealizado pelo cantor Wesley Safadão, que convidou parceiros do setor para integrar o novo formato. “Hoje está todo mundo junto. A maioria das etapas vai ter festas com bandas de vários escritórios. É algo que só tende a crescer”, disse. 

De acordo com o empresário, o modelo une competições esportivas e grandes shows, ampliando o alcance do público e fortalecendo o mercado do entretenimento no Nordeste. Ele também avaliou que a concorrência entre produtoras é saudável e contribui para a evolução do segmento. “Ninguém tira o sucesso de ninguém. Cada um precisa trabalhar, criar e entregar algo novo para o público”, afirmou. 

Durante a entrevista, Júlio César ainda ressaltou que o momento é de expansão para o forró e para os eventos ligados ao São João, com aumento na demanda por shows e novos projetos musicais. 

Empresário faz avaliação sobre dupla Berg e Silvânia

O empresário também comentou o desempenho dos artistas do escritório Camarote, com destaque para Taty Girl, Berg Rabelo e Silvânia Aquino. Segundo ele, a expectativa é de agenda intensa durante o período junino, com aumento na procura por apresentações em diferentes estados.

Sobre Taty Girl, Júlio César afirmou que a artista deve alcançar entre 35 e 40 shows no São João. “Já temos cerca de 30 datas fechadas e a expectativa é ampliar até o fim do período. É uma agenda bem puxada”, disse.

Em relação ao projeto de Berg e Silvânia, o empresário destacou a rápida aceitação do público. “Eles já são artistas pedidos. Não é algo que precisa ser oferecido, o público procura. A agenda vem crescendo desde os primeiros meses”, afirmou.

De acordo com ele, a dupla pode ultrapassar 40 apresentações em junho, consolidando o projeto em menos de seis meses de lançamento.

O empresário ainda avaliou que a concorrência entre produtoras é saudável e contribui para a evolução do segmento. “Ninguém tira o sucesso de ninguém. Cada um precisa trabalhar, criar e entregar algo novo para o público”, afirmou.

Assuntos Relacionados