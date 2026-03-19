Vaquejada com Safadão e Xand Avião tem fila gigante de carros e live com 18 cantores
Evento em Aquiraz, no Ceará, ainda contou com presença de Vírginia.
Uma extensa fila de veículos foi registrada em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde o público se reuniu para ver Xand Avião e Wesley Safadão na live “Tamo Junto”. O evento durou cerca de seis horas e contou com a participação de outros 18 artistas na noite da quarta-feira (18), no Clube do Vaqueiro.
O evento atraiu milhares de pessoas ao município e marcou a retomada de grandes vaquejadas na região. A movimentação intensa de veículos chamou atenção nas proximidades do local, com registros de congestionamento ao longo do acesso ao espaço.
Transmitida ao vivo para todo o país, a apresentação foi conduzida por Xand Avião e Wesley Safadão, que dividiram o palco em uma sequência de shows e interações ao longo da madrugada. O evento também contou com a presença da influenciadora Virgínia Fonseca.
Além dos anfitriões, outros nomes do forró e piseiro se apresentaram ao longo da programação.
Artistas que participaram da live:
- Natanzinho Lima
- Raí Saia Rodada
- Pablo do Arrocha
- Samira Show
- Eric Land
- Avine Vinny
- Felipe Lucena
- Luan Estilizado
- Léo Foguete
- Mara Pavanelly
- Tonny Guerra
- Yasmin Santos
- Manim Vaqueiro
- Zé Cantor
- Joycé Tayná
- Patrick Costa
- Forró Real
A parceria entre Wesley Safadão e Xand Avião reuniu diferentes artistas do gênero em uma mesma estrutura e reforçou a realização de eventos de grande porte no Ceará. O público matou a saudade do repertório do forró de diferentes décadas.
Na transmissão, Wesley ainda pontuou a participação de Xand em outro projeto dele, o WS On Board. Em tom de brincadeira, Xand disse que só assim para ele entrar em uma embarcação.
Natanzinho Lima foi destaque da noite
Quem chamou mesmo atenção na transmissão foi o cantor Natanzinho Lima. Foi para cima do público, dançou em cima de um carro.
Natanzinho Lima, que se mudou para o Ceará no mês passado, ainda brincou que a esposa só liberou ele ao evento pois o "patrão", o cantor Wesley Safadão, estaria de olho nele.