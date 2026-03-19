Vaquejada com Safadão e Xand Avião tem fila gigante de carros e live com 18 cantores

Uma extensa fila de veículos foi registrada em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde o público se reuniu para ver Xand Avião e Wesley Safadão na live “Tamo Junto”. O evento durou cerca de seis horas e contou com a participação de outros 18 artistas na noite da quarta-feira (18), no Clube do Vaqueiro.

O evento atraiu milhares de pessoas ao município e marcou a retomada de grandes vaquejadas na região. A movimentação intensa de veículos chamou atenção nas proximidades do local, com registros de congestionamento ao longo do acesso ao espaço.

Transmitida ao vivo para todo o país, a apresentação foi conduzida por Xand Avião e Wesley Safadão, que dividiram o palco em uma sequência de shows e interações ao longo da madrugada. O evento também contou com a presença da influenciadora Virgínia Fonseca.

Além dos anfitriões, outros nomes do forró e piseiro se apresentaram ao longo da programação.

Artistas que participaram da live:

Natanzinho Lima

Raí Saia Rodada

Pablo do Arrocha

Samira Show

Eric Land

Avine Vinny

Felipe Lucena

Luan Estilizado

Léo Foguete

Mara Pavanelly

Tonny Guerra

Yasmin Santos

Manim Vaqueiro

Zé Cantor

Joycé Tayná

Patrick Costa

Forró Real

A parceria entre Wesley Safadão e Xand Avião reuniu diferentes artistas do gênero em uma mesma estrutura e reforçou a realização de eventos de grande porte no Ceará. O público matou a saudade do repertório do forró de diferentes décadas.

Na transmissão, Wesley ainda pontuou a participação de Xand em outro projeto dele, o WS On Board. Em tom de brincadeira, Xand disse que só assim para ele entrar em uma embarcação.

Natanzinho Lima foi destaque da noite

Legenda: Natanzinho Lima chamou atenção das redes sociais com dança em cima de carro. Foto: Reprodução/YouTube.

Quem chamou mesmo atenção na transmissão foi o cantor Natanzinho Lima. Foi para cima do público, dançou em cima de um carro.

Natanzinho Lima, que se mudou para o Ceará no mês passado, ainda brincou que a esposa só liberou ele ao evento pois o "patrão", o cantor Wesley Safadão, estaria de olho nele.