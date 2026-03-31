Quem é o dublador Clécio Souto?
Profissional tem mais de 30 anos de carreira e dublou personagens como Capitão América, Daemon Targaryen e Castiel, de “Supernatural”
Responsável pela voz de personagens icônicos da cultura pop, o dublador Clécio Souto começou na área da dublagem em 1991. Nascido em Minas Gerais em 30 de novembro de 1966, ele também já atuou como locutor, ator e foi diretor de dublagens.
O artista, reconhecido por fãs de cinema e TV por trabalhos como Capitão América, Daemon Targaryen e Castiel, de “Supernatural”, chamou a atenção do Brasil ao publicar nas redes sociais, no domingo (29), uma mensagem de despedida.
Após o compartilhamento nas redes sociais, colegas de profissão, amigos e familiares se mobilizaram para prestar socorro. Ele foi internado no próprio domingo e, segundo comunicado, está estável e sob cuidados de equipe médica e psicológica.
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Carreira de Clécio Souto inclui filmes de heróis e animações
Ao longo da carreira, Clécio acumula créditos importantes na carreira, tendo atuado como a voz oficial do ator Chris Evans, inclusive como o personagem Capitão América, da Marvel, até 2015.
A lista de atores que receberam a voz do mineiro inclui nomes como James Franco (na trilogia original do Homem-Aranha), Jared Leto (como em “Clube de Compras Dallas”, pelo qual o estadunidense ganhou o Oscar) e Ian Somerhalder (por “Diários de um Vampiro”).
O dublador ainda foi locutor oficial do canal infantil Gloob entre 2012 e 2022, além de ter atuado nas dublagens de animações como o longa “O Espanta Tubarões”, o desenho animado “A Vaca e o Frango” e o anime “Demon Slayer”, entre outras produções.