Céline Dion retornará aos palcos após pausa de seis anos

A cantora Céline Dion anunciou o retorno aos palcos na tarde desta segunda-feira (30), com dez apresentações em Paris. Os shows acontecem após seis anos de pausa e depois do diagnóstico de uma doença que comprometeu sua voz.

O seu último show da turnê "Courage World Tour" foi realizado em março de 2020, em Newark, nos Estados Unidos.

Na cerimônia de abertura das Olimpíadas Paris 2024, em julho de 2024, a artista chegou a performar em público após diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida (SPR), uma doença rara. Pela primeira vez desde que descobriu a doença, Céline interpretou a música "L'hymne à l'amour", da cantora Édith Piaf.

Agora, está preparada para realizar os primeiros shows. As apresentações ocorrerão na Arena La Défense, com capacidade para 40 mil pessoas, entre setembro e outubro deste ano, conforme detalhou em publicação no Instagram.

"Estou muito pronta para isso! Estou me sentindo bem, estou forte, estou animada, obviamente, e claro, um pouco nervosa", afirmou em vídeo destinado aos fãs.

Cuidados com condição médica

Conhecida por músicas como "My Heart Will Go On" e "Because You Loved Me", a cantora trata uma doença incurável que impacta em sua voz e em sua capacidade de andar. Foi em 2022 que ela descobriu ter a SPR.

A SPR, que afeta cerca de 8 mil pessoas no mundo todo, sendo uma doença neurológica causada pelo mau funcionamento dos sinais entre os nervos e os músculos.

No vídeo, ela ainda falou sobre sua condição médica: "Estou ótima, cuidando da minha saúde, me sentindo bem. Estou cantando novamente, até dançando um pouco".

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O anúncio do retorno aos palcos foi feito no dia do seu aniversário de 58 anos. Para ela, esse poder estar mais uma vez nos palcos, com os fãs, é "o melhor presente da vida".

"Sou grata a todos vocês. Mal posso esperar para vê-los novamente." Céline Dion Cantora

Datas dos shows de Céline Dion

Todos os shows de Céline Dion serão realizados na Arena La Défense, em Paris.

Veja as datas:

Sábado, 12 de setembro

Quarta-feira, 16 de setembro

Sábado, 19 de setembro

Quarta-feira, 23 de setembro

Sábado, 26 de setembro

Quarta-feira, 30 de setembro

Sábado, 3 de outubro

Quarta-feira, 7 de outubro

Sábado, 10 de outubro

Quarta-feira, 14 de outubro.

Os ingressos estarão à venda a partir de 7 de abril.

As datas dos shows estão separadas por vários dias buscando evitar desgaste excessivo em sua saúde física.