Diagnosticada com síndrome rara, Céline Dion faz aparição surpresa no Grammy 2024

A cantora Céline Dion fez uma aparição surpresa durante o Grammy 2024, realizado na noite desse domingo (4), em Los Angeles, Estados Unidos. Diagnosticada com síndrome da pessoa rígida, em 2022, ela tem se mantido fora dos holofotes, com poucas aparições públicas. No fim do ano passado, a irmã dela afirmou que a intérprete do sucesso "My Heart Will Go On" perdera o controle dos músculos devido à condição.

No evento, a artista anunciou o prêmio mais importante da noite, o de Melhor Álbum do Ano — vencido por Taylor Swift, com "Midnights". Ela entrou no palco ao som do sucesso "The Power of Love", sendo ovacionada pelo público e aplaudida de pé.

VEJA MOMENTO

ELA SENDO OVACIONADA DE PÉ SAIAM TODOS DO CAMINHO ELA É CELINE DION PORRAAAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/t9FCCoj7MH — let's talk about jope ✦ (@celineriah) February 5, 2024

Céline Dion Cantora Quando digo que estou feliz de estar aqui, é do fundo do meu coração. Aqueles que foram abençoados para estar aqui no Grammy nunca devem subestimar o tremendo amor e alegria que a música traz às nossas vidas e às pessoas de todo o mundo."

Veja também

Segundo o Instituto Nacional de Desordens Neurológicas dos Estados Unidos, a síndrome da pessoa rígida é uma condição neurológica rara e progressiva. Entre os sintomas, estão a rigidez dos músculos dos braços e das pernas, intensa sensibilidade auditiva e estresse emocional, que pode causar espasmos musculares.

Com a evolução da síndrome, os pacientes podem desenvolver posturas anormais, geralmente curvadas. Algumas pessoas podem também perder a capacidade de andar e se movimentar.

A perda dos reflexos pode gerar quedas constantes, aumentando os riscos de lesões. Além disso, a sensibilidade aos sons pode causar espasmos e tombos.

A síndrome afeta duas vezes mais mulheres que homens. O diagnóstico definitivo é realizado com um exame de sangue que mede o nível de anticorpos descarboxilase de ácido glutâmico (GAD).