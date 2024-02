Como será a segunda fase de 'Renascer'? Saiba o que vai mudar na novela

O remake da novela "Renascer" entra na segunda fase da narrativa em capítulo que será exibido nesta segunda-feira (5). Mais de três décadas vão se passar desde que o jovem José Inocêncio (Humberto Carrão) fincou um facão aos pés do jequitibá rei. Ao longo do tempo, a versão mais velha de José Inocêncio — interpretada por Marcos Palmeira — prospera nos negócios, mas estagna na vida pessoal.

Desde a morte de Santinha (Duda Santos) após dar à luz João Pedro (Juan Paiva), o protagonista na narrativa se fecha para a vida amorosa. Na fazenda, Zé Inocêncio se ocupa com o trabalho nas roças e o investimento no sistema de agrofloresta para a produção de um cultivo de cacau sustentável.

Legenda: Zinha (Samantha Jones), Morena (Ana Cecilia Costa), João Pedro (Juan Paiva) e Deocleciano (Jackson Antunes). Foto: Globo/Fábio Rocha/Divulgação

Na segunda fase da obra, Deocleciano (Jackson Antunes) segue sendo braço-direito, e Inácia (Edvana Carvalho) toma conta da casa ao longo de todos esses anos desde a partida de Maria Santa.

Entrada de Mariana traz reviravolta em novela

Legenda: João Pedro (Juan Paiva), José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca). Foto: Globo/Fábio Rocha/Divulgação

Tudo começa a mudar quando João Pedro (Juan Paiva) conhece a jovem Mariana (Theresa Fonseca), recém-chegada na casa de Jacutinga (Juliana Paes).

O encantamento é imediato e o rapaz decide levá-la para a fazenda Jequitibá-Rei sem imaginar que Mariana é a neta de Belarmino (Antonio Calloni), antigo desafeto de "painho", e de Nena (Quitéria Kelly), que a criou com base no ódio que acumulou ao longo dos anos por perder as terras da família para José Inocêncio.

A jovem Mariana, que estava em busca de trabalho, aceita o convite do rapaz quando ele a oferece um emprego. Com a permissão da anfitriã, os dois partem para a fazenda Jequitibá Rei.

A chegada de Mariana à fazenda dará início a mais um conflito entre pai e filho, que se apaixonam pela mesma mulher. O fazendeiro logo recrimina a atitude do filho de levar uma desconhecida para a casa e os dois discutem mais uma vez. Ainda assim, José Inocêncio tenta disfarçar a surpresa com a beleza de Mariana.

Legenda: Mariana (Theresa Fonseca) chega a fazenda levada por João Pedro (Juan Paiva) e Deocleciano (Jackson Antunes). José Inocêncio (Marcos Palmeira) fica desconcertado ao conhecê-la, mas disfarça.

O trauma causado pela morte de Maria Santa anos atrás ainda é latente e intenso para o fazendeiro, assim como a ideia fixa de atribuir ao filho caçula a partida do grande amor. A despeito disso, João Pedro sente enorme orgulho do pai. Vive para agradá-lo e ter ao menos qualquer chance de atenção. Seu único desejo é ter o amor paterno.

Apesar de tanto sofrimento, João Pedro encontrou acolhimento em sua relação com Zinha (Samantha Jones) que é como uma irmã para ele. Filha de Flor (Julia Lemos) e Jupará (Evaldo Macarrão), a menina é criada por Deocleciano (Jackson Antunes) e Morena (Ana Cecilia Costa) após a morte do pai e da partida da mãe.

Legenda: Na versão original de 'Renascer', o personagem Zinho era intepretado por Cosme dos Santos. No remake, foi feita uma mudança. Na adaptação, passa a ser Zinha — papel da atriz Samantha Jones Foto: Reprodução/TV Globo/Fabio Rocha/TV Globo

Com a rejeição de José Inocêncio, João Pedro também se sente mais à vontade com os padrinhos e Zinha, a quem confessa nunca ter recebido um abraço do pai.



Dos quatro filhos de José Inocêncio, José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e João Pedro (Juan Paiva), o caçula é o único que nunca deixou a fazenda de cacau para ter uma formação profissional.

Os demais foram estudar na capital ainda jovens e repletos de oportunidades, se formaram "doutores" às custas do dinheiro do pai, que desde sempre arcou com todas as despesas. Zé Augusto é médico, Zé Bento, advogado, e Zé Venâncio, publicitário.