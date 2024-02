Quem eram os filhos de José Inocêncio na primeira versão de Renascer? Relembre os atores

A primeira fase da novela "Renascer" termina neste sábado (3). No capítulo, haverá a repercussão após o falecimento de Maria Santa (Duda Santos), durante o parto do quarto filho João Pedro (Juan Paiva). Na segunda parte da trama, José Inocêncio, interpretado nesta versão por Humberto Carrão e Marcos Palmeira, irá se fechar para a vida e rejeitar o caçula.

Além de Juan Paiva vivendo o filho mais novo de Santinha e 'coronelzinho', entrarão outros personagens na novela a partir da próxima segunda-feira (5).

No folhetim, Renan Monteiro viverá José Augusto, primogênito do casal. Marcello Melo Jr. será José Bento, segundo filho dos protagonistas da primeira fase. Já Rodrigo Simas dará vida a José Venâncio, o terceiro na linha de sucessão da fazenda de cacau.

A versão de "Renascer" de 2024 é uma adaptação de Bruno Luperi, da novela de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida em 1993. Marcos Palmeira viveu João Pedro, que na primeira versão vivia um triângulo amoroso com Mariana (Adriana Esteves) e José Inocêncio (Antônio Fagundes).

Legenda: Marcos Palmeira, Tarcísio Filho e Marco Ricca eram filhos de José Inocêncio em Renascer de 1993 Foto: Divulgação/Globo/Jorge Baumann

Quem eram os filhos de José Inocêncio e Maria Santa na primeira versão

José Augusto

Interpretado por Marco Ricca era dócil, agradável, mas muito mentiroso. No início da trama queria deixar o Brasil e estava em dúvida entre Portugal e Estados Unidos.

É médico e escolheu a profissão para agradar coronelzinho.

José Bento

Advogado, o personagem interpretado por Tarcísio Filho, é o segundo filho do casal.

Mora no Rio de Janeiro e quando descobre que Inocêncio se casará com Mariana, propõe que ocorra uma divisão das terras entre os herdeiros. Mariana será interpretada no remake por Theresa Fonseca.

José Venâncio

Vivido por Tramaturgo Ferreira em 1993, inicia o folhetim original casado com Eliana (Patrícia Pilar) e é infeliz no matrimônio.

Se apaixona por Buba (Maria Luisa Mendonça), mas tem conflitos pessoais pela mulher ser intersexo. Venâncio irá morrer após cair em uma tocaia planejada para Inocêncio.

Buba e Eliana serão interpretadas por Gabriela Medeiros e Sophie Charlotte, respectivamente.

João Pedro

Ignorado e rejeitado por Inocêncio após nascer no dia da morte de sua mãe, João Pedro viverá um triângulo amoroso com o pai.

Isso porque Mariana, na época interpretada por Adriana Esteves, se aproximará do personagem de Marcos Palmeira.

João Pedro é o único que idolatra o pai, mesmo com o desprezo que sofre. Diferente dos irmãos, não estudou fora.