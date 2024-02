Após receber três prêmios, rapper Killer Mike é preso na saída do Grammy 2024; assista

Circula nas redes sociais um vídeo em que mostra o rapper Killer Mike saindo algemado da cerimônia de premiação da 66ª edição do Grammy, realizado neste domingo (4) em Los Angeles.

De acordo com informações do repórter Chris Gardner e da revista Variety, ainda não é possível afirmar o motivo da prisão. A reportagem tentou contatar a equipe de Killer Mike e as autoridades policiais de Los Angeles, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem.

O rapper ganhou os três prêmios nas três categorias que disputou neste domingo: melhor performance de rap e melhor música de rap (Scientists & Engineers), em parceria com André 3000, Future e Eryn Allen Kane, e melhor álbum rap (Michael).