Isabel Veloso é internada novamente, dessa vez com pedra na vesícula

A influenciadora digital Isabel Veloso voltou a se internar no hospital, dessa vez com pedra na vesícula. Nos Stories, ela contou que foi a uma unidade de saúde pela terceira vez em questão de 24 horas.

“Boa notícia: a vesícula não está inflamada, então não precisa operar agora. Notícia ruim: em algum momento preciso tirar a vesícula”, explico.

Veja também Zoeira Amanda Kimberly se revolta com perfil que zomba de sua filha com Neymar: 'Cansada' Zoeira Saiba o motivo de Ilze Scamparini não estar na cobertura da internação do papa Francisco

“A questão é que eu não posso tirar minha vesícula agora, primeiro porque ela não tá inflamada. Mas se eu não tirar ela, eu vou ter as crises de dor, que está sendo muito difícil. Só que eu não posso tirar ela, mesmo ela não estando inflamada, devido ao tamanho do tumor que eu tenho. Ele estava com 14cm, quando piorou o caso, até eu começar o tratamento. Então preciso esperar diminuir. Eu vou fazer a segunda dose da imunoterapia e uma tomografia, e se constar que diminuiu a massa, eu posso fazer a cirurgia. A massa é em cima do coração, no mediastino. Quando eu tomo anestesia geral, a massa relaxa. Então eu tenho que esperar, infelizmente”, disse ainda a jovem, nesta quarta-feira (19).

Cuidados paliativos

Isabel trata um Linfoma de Hodgkin desde os 15 anos, e recentemente contou que o câncer avançou para os pulmões. Nas redes sociais, ela ganhou grande notoriedade desde que passou a compartilhar com os seguidores a rotina de uma pessoa vivendo em cuidados paliativos, já que sua doença não tem cura.

Recentemente, Isabel respondeu a perguntas dos seguidores e falou sobre quanto tempo tem de vida. “Quando eu tinha desistido do tratamento, eles me deram 6 meses de vida. Agora, estou fazendo o tratamento e controlando a doença. É muito imprevisível, é mais uma questão de analisar se o tratamento vai conter a doença”.

A influenciadora também deu à luz a seu primeiro filho em dezembro, Arthur. Ele nasceu prematuro, mas já recebeu alta e está em casa com os pais.

“A questão é que eu não posso tirar minha vesícula agora, primeiro porque ela não tá inflamada. Mas se eu não tirar ela, eu vou ter as crises de dor, que está sendo muito difícil. Só que eu não posso tirar ela, mesmo ela não estando inflamada, por causa do tamanho do tumor que eu tenho. Ele estava com 14cm, quando piorou o caso. Então preciso esperar diminuir”.