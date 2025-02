Amanda Kimberly se revolta com perfil que zomba de sua filha com Neymar: 'Cansada'

A influenciadora digital e modelo Amanda Kimberly demonstrou insatisfação com um perfil nas redes sociais que faz postagens ofensivas contra sua filha, Helena, fruto de um breve affair que ela teve com o jogador de futebol Neymar.

“Estou cansada, definitivamente cansada, desses ataques que a Helena vem sofrendo desse perfil. Eu faço a denúncia, a pessoa (covarde) deleta e cria outro com o mesmo conteúdo e difamação”, escreveu ela no X, antigo Twitter.

“Quer me atacar? Ok, eu aguento! Mas a minha filha, não! Não consigo colocar em palavras a dor que senti vendo as imagens caracterizadas que essa pessoa fez da minha filha”, continuou Amanda.

Sem comparações

A influenciadora ainda pediu que as pessoas parem de comparar Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, de 1 ano, com Helena. As crianças têm poucos meses de diferença.

“Chega, cada família está seguindo sua vida e seu caminho, está tudo ok entre todos. Você não precisa gostar de x para atacar y... Parem de rivalidade, de ficar comparando as crianças”.

Neymar teve um affair com Amanda durante um breve período de separação de Bruna. Atualmente, ele está em um relacionamento sério com Bruna, que está grávida da segunda filha com o jogador.