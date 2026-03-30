Família revela estado de saúde do dublador Clécio Souto

Familiares e amigos do dublador Clécio Souto, internado às pressas no Rio de Janeiro após publicar um texto de despedida, atualizaram o estado de saúde dele por meio de um comunicado.

"Clécio Souto foi prontamente socorrido, na manhã deste domingo, e encaminhado para atendimento médico. Ele está estável e segue sob cuidados de uma equipe especializada", diz a nota, publicada ainda ontem.

Nesta segunda-feira (30), outro texto foi emitido, dessa vez em agradecimento ao público e assinado pelo também dublador Duio Botta.

"A família e amigos próximos agradecem, neste momento delicado, as manifestações de carinho e preocupação de todos. Também pedem, com respeito, a compreensão quanto à preservação de sua privacidade".

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O que aconteceu com Clécio Souto?

Fãs e seguidores do dublador se assustaram com a mais recente publicação de Clécio no Instagram, realizada na manhã de domingo. Nela, o dublador agradeceu o carinho dos fãs e fez um desabafo em tom de despedida.

"A todos que me apoiaram, curtiram meus trabalhos e me transmitiram tanto carinho, deixo aqui meus mais sinceros agradecimentos", iniciou Clécio. "Obrigado à dublagem e a todos os profissionais que sempre foram muito gentis e amáveis comigo. Obrigado por me acolherem e por todas as oportunidades".

Em seguida, ele inicia os lamentos. "Estou indo embora pois está doendo muito continuar aqui. A solidão, a tristeza e as dívidas (Estava trabalhando muito pouco) estão me consumindo. Nunca fui feliz, mas disfarcei bem", afirmou.

Com mais de 30 anos de carreira, Souto já fez parte de projetos memoráveis, dentre eles: o Capitão América (Chris Evans), Castiel em "Supernatural" e o estrategista Thomas Shelby em "Peaky Blinders".