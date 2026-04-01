Que horas começa a Prova do Líder do BBB 26 nesta quarta-feira (01/04)?
O reality show está em modo turbo.
Em modo turbo, o Big Brother Brasil 26 terá mais uma Prova do Líder nesta quarta-feira (1º). A disputa será durante o programa ao vivo, a partir de 22h25, na TV Globo, logo após a novela "Três Graças".
Geralmente, às quartas, os brothers e as sisters curtem a Festa do Líder. O evento, no entanto, foi suspenso desde a semana passada, quando o reality entrou na reta final.
Não se sabe ainda quando será a formação do próximo Paredão ou a próxima eliminação. A dinâmica da semana deve ser anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta noite.
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Nessa terça-feira (31), a atriz Solange Couto deixou a casa mais vigiada do Brasil. Ela foi eliminada com 94,17% dos votos em um Paredão contra Jordana e Marciele.
Pouco antes da eliminação, Samira, Juliano Floss e Ana Paula Renault participaram da dinâmica "Ganha-Ganha". Ana Paula teve poder de decisão e deu R$ 20 mil a Juliano e R$ 10 mil a Samira, mais uma informação privilegiada. A atendente de bar, por sua vez, decidiu esconder a informação das aliadas por receio de que elas contem a Juliano.