Enquete Casa do Patrão: resultado parcial indica eliminação de participante

O resultado da terceira berlinda do reality show "Casa do Patrão" será divulgado na noite desta quinta-feira (14), na RecordTV. Segundo resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste, Morena deve ser a eliminada da vez.

Na "Casa do Patrão", o voto é para permanecer. Pelo resultado parcial da enquete, computado por volta das 14 horas desta quarta-feira (13), Morena figura como menos votada pelo público, com cerca de 10% dos votos.

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Ao todo, o levantamento reuniu pouco mais de mil votos de leitores do Diário do Nordeste. A preferida do público para permanecer na casa do programa é Luiza, que já possui mais de 400 votos, com 46,3%.

Logo em seguida surge João Pedro, com 281 votos do levantamento, algo em torno de 27,3%. Já Nikita aparece em terceiro quando o assunto é preferência, votada por 168 pessoas.

Veja a parcial:

Foto: Reprodução/Diário do Nordeste.

Como foi formado o 3º Tá na Reta de A Casa do Patrão

O processo para a formação do 'Tá na Reta' começou no sábado (9), quando Luís Fellipe venceu a prova para patrão da semana. Ele foi o responsável por definir quem ficaria na Casa do Patrão e na Casa do Trampo.

Já na segunda (11), Luiza Parlote venceu a Prova 'Tô Fora' e trocou a Casa do Trampo pela Casa do Patrão. Enquanto isso, na noite de terça (12), Mari venceu a Prova do Poder do Voto e pôde indicar alguém para a eliminação, escolhendo Nikita.

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No fim, Luiza indicou Morena, mas saiu como a pessoa mais votada pela casa.