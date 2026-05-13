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Enquete Casa do Patrão: resultado parcial indica eliminação de participante

Resultado do terceiro 'Tá na Reta' do reality show será divulgado na noite desta quinta-feira (14).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Close em participante usando brincos grandes em formato de flor, com cabelo preso para trás, lábios com batom vermelho e dentes aparentes. Fundo desfocado em tons claros e rosados.
Legenda: Morena é uma das que disputam a preferência do público no 'Tá na Reta'.
Foto: Reprodução/A Casa do Patrão.

O resultado da terceira berlinda do reality show "Casa do Patrão" será divulgado na noite desta quinta-feira (14), na RecordTV. Segundo resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste, Morena deve ser a eliminada da vez.

Na "Casa do Patrão", o voto é para permanecer. Pelo resultado parcial da enquete, computado por volta das 14 horas desta quarta-feira (13), Morena figura como menos votada pelo público, com cerca de 10% dos votos.

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Ao todo, o levantamento reuniu pouco mais de mil votos de leitores do Diário do Nordeste. A preferida do público para permanecer na casa do programa é Luiza, que já possui mais de 400 votos, com 46,3%.

Logo em seguida surge João Pedro, com 281 votos do levantamento, algo em torno de 27,3%. Já Nikita aparece em terceiro quando o assunto é preferência, votada por 168 pessoas. 

Veja a parcial:

Tela de enquete com a pergunta “Quem você quer salvar em ‘A Casa do Patrão’?”. Quatro opções aparecem em lista com fotos e resultados: João Pedro com 27,3% (281 votos), Luiza com 46,3% (477 votos), Morena com 10,1% (104 votos) e Nikita com 16,3% (168 votos). Texto informa que a enquete não influencia o resultado oficial do reality show.
Foto: Reprodução/Diário do Nordeste.

Como foi formado o 3º Tá na Reta de A Casa do Patrão

O processo para a formação do 'Tá na Reta' começou no sábado (9), quando Luís Fellipe venceu a prova para patrão da semana. Ele foi o responsável por definir quem ficaria na Casa do Patrão e na Casa do Trampo.

Já na segunda (11), Luiza Parlote venceu a Prova 'Tô Fora' e trocou a Casa do Trampo pela Casa do Patrão. Enquanto isso, na noite de terça (12), Mari venceu a Prova do Poder do Voto e pôde indicar alguém para a eliminação, escolhendo Nikita.

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