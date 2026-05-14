CAPTEI: Vernissage de Tito Flávio destaca nova estética da memória afetiva

No dia do artista, 8 de maio, na última sexta-feira, o artista visual Tito Flávio inaugurou a exposição “Topografias da Memória” em uma vernissage que movimentou o circuito artsy da cidade no Espaço Onix Experience.

Legenda: Vernissage de Tito Flávio Foto: Aldaila Bongiovi

Em clima de art couture, colecionadores, críticos e nomes da cena cultural prestigiaram a mostra com 36 obras inéditas em óleo e acrílica sobre tela.

Legenda: Vernissage de Tito Flávio Foto: Aldaila Bongiovi

Sob curadoria de Andréa Dall’Olio Hiluy, a exposição propõe uma travessia sensorial entre retratos, paisagens e abstrações, onde o afeto ganha textura e o “erro” pictórico se transforma em assinatura estética.

Confira nas fotos captadas por Aldaila Bongiovi

Legenda: Vernissage de Tito Flávio Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Vernissage de Tito Flávio Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Vernissage de Tito Flávio Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Vernissage de Tito Flávio Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Vernissage de Tito Flávio Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Vernissage de Tito Flávio Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Vernissage de Tito Flávio Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Vernissage de Tito Flávio Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Vernissage de Tito Flávio Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Vernissage de Tito Flávio Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Vernissage de Tito Flávio Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Aldaila Bongiovi Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Vernissage de Tito Flávio Foto: Aldaila Bongiovi

Legenda: Vernissage de Tito Flávio Foto: Aldaila Bongiovi