MC Poze do Rodo é feito refém após ter casa invadida no Rio de Janeiro

A casa do cantor Marlon Brendon Coelho Couta da Silva, conhecido como MC Poze do Rodo, foi invadida por assaltantes na madrugada desta terça-feira (31). Segundo informações do jornal O Globo, ele, assim como amigos que também estavam no imóvel, foi rendido pelos criminosos.

A residência está localizada na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Em um relato concedido em depoimento à polícia, o músico explicou que todos foram amarrados e agredidos durante cerca de 40 minutos.

Cerca de R$ 2 milhões em joias, celulares, relógios, roupas, perfume e R$ 15 mil em dinheiro teriam sido levados pelos homens envolvidos na ação.

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No mesmo depoimento, conforme publicação do jornal O Globo, Poze teria relatado que ação ocorreu por volta das 2h30, quando os homens entraram na casa com fuzis e pistolas, supostamente alegando que foram ao imóvel após receberem ordens de chefes do tráfico de drogas.

Poze ainda contou que os homens gravaram todo o crime, enquanto ainda desferiam socos e chutes no cantor e nos amigos dele. Segundo o artista, a alegação sobre os chefes do tráfico seria uma tentativa de enganá-lo.

Informações da Polícia Civil apontam que as investigações sobre o assalto estão, agora, a cargo da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). O local foi isolado pelos policiais militares do 31º BPM e passou por uma perícia.