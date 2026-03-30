Cantor Ovelha é internado em ‘caráter de urgência’ e passa por cirurgia cardíaca
Problemas emocionais teriam afetado o artista e acarretado a internação.
O cantor Ovelha foi internado em caráter de urgência a pedido médico e passou por uma cirurgia cardíaca, em São Paulo, para a implantação de um marcapasso. A internação foi realizada na sexta-feira (27) e comunicada nesta segunda (30).
Ovelha foi operado no Hospital Sancta Maggiore México, na região do Itaim, no último sábado (28) e recebeu alta domingo (29).
“O quadro é considerado delicado e ainda inspira cuidados. Além de atenção com a alimentação e o nível de stress, Ovelha deverá implementar exercícios físicos, assim que possível”, informou a equipe do artista.
QUESTÕES EMOCIONAIS
Ainda de acordo com a equipe do artista, a intervenção foi consequência de um momento emocional que Ovelha vem enfrentando. Essa questão teria afetado também sua integridade física.
“Nos últimos meses, o cantor enfrentava um período de intenso desgaste emocional, em decorrência de questões profissionais, o que impactou significativamente sua saúde”, diz a nota publicada nas redes sociais.
O comunicado afirma ainda que, recentemente, Ovelha passou a apresentar elevado nível de cansaço em atividades simples, motivo pelo qual vinha realizando uma bateria de exames médicos desde o fim do ano passado.