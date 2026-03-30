Avenida Brasil estreia no 'Vale a Pena Ver de Novo' nesta segunda-feira (30)

Uma das novelas de maior sucesso mundial, "Avenida Brasil" estreia nesta segunda-feira (30) no "Vale a Pena Ver de Novo", na TV Globo. Os fãs podem acompanhar a volta da saga de Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves) a partir das 17h45 de hoje.

Nesta primeira semana, a trama será transmitida logo após "Rainha da Sucata", que está em seus últimos capítulos. Por isso, o início da exibição pode variar ao longo dos dias, conforme a grade de programação anunciada pela Globo.

Já na próxima semana, com o fim da reexibição de "Rainha da Sucata", "Avenida Brasil" passa a ser transmitida por volta das 16h50.

Veja os horários de "Avenida Brasil" nesta primeira semana

Segunda-feira (30) - 17h45 (estreia);

Terça-feira (31) - 17h20;

Quarta-feira (1º) - 18h;

Quinta-feira (2) - 17h30;

Sexta-feira (3) - 17h55.

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Exibida originalmente em 2012, "Avenida Brasil" foi escrita por João Emanuel Carneiro e teve direção de Ricardo Waddington. O folhetim acompanha a história de vingança de Rita (Débora Falabella) contra a madrasta Carminha (Adriana Esteves).

Um dos principais sucessos recentes da dramaturgia da TV Globo, a novela já foi reprisada na faixa do Vale a Pena Ver de Novo entre o fim de 2019 e o início de 2020.

O elenco principal de "Avenida Brasil" inclui nomes como Murilo Benício, Cauã Reymond, Marcello Novaes, José de Abreu, Eliane Giardini e Marcos Caruso.

"Avenida Brasil 2" tem previsão para 2027

A reexibição da novela de 2012 deve "aquecer" o público para a estreia da continuação da produção, prevista para janeiro de 2027. A produção de "Avenida Brasil 2" foi confirmada pela atriz Eliane Giardini em um evento promovido em São Paulo em novembro do ano passado.

A continuação seguirá com texto de João Emanuel Carneiro e direção de Ricardo Waddington.