Eliane Giardini confirma sequência de 'Avenida Brasil' e admite receio

A atriz Eliane Giardini confirmou o que há meses circulava como rumor nos bastidores da TV Globo: a emissora prepara a continuação da novela "Avenida Brasil", um dos maiores fenômenos da teledramaturgia brasileira. Embora o projeto ainda não tenha sido oficialmente anunciado, a previsão é de que a nova versão chegue às telas em 2027, novamente sob autoria de João Emanuel Carneiro.

Durante um evento no Sesc São Paulo, na noite de sexta-feira (7), Eliane comentou o assunto e revelou que, apesar do entusiasmo, encara o projeto com cautela.

“Eu acho que vale, quanto a história é boa. É uma equação perfeita, sabe, e a gente não tem o domínio sobre essa equação, é muito difícil você reproduzir [o sucesso]. Por isso que eu tenho um pouco de medo, não de fazer um remake, tenho medo é da continuação”, afirmou.

A atriz ainda refletiu sobre os desafios de revisitar uma trama tão marcante. “Quando é um remake, você sabe que aquela história é maravilhosa, no mínimo vai fazer sucesso porque as pessoas odeiam e ficam comparando, que também é outra forma de sucesso. 'Vale Tudo' agora foi isso. A continuação é que me dá um pouco de medo, porque você vai mexer em algo de grande sucesso”, completou.

De acordo com informações de bastidores, a Globo pretende reunir o elenco principal da novela original, incluindo Adriana Esteves, Murilo Benício, Débora Falabella e Cauã Reymond. A direção ficará a cargo de Ricardo Waddington, repetindo a parceria com Carneiro.

A previsão é que a sequência de "Avenida Brasil" entre no ar após a próxima novela das 21h, "Quem Ama, Cuida", de Walcyr Carrasco, sucedendo "Três Graças", de Aguinaldo Silva.

Enquanto o público aguarda o anúncio oficial, a expectativa, e a nostalgia, já tomam conta dos fãs do inesquecível bairro do Divino.