‘Rainha da Sucata’: relembre os 14 atores do elenco que já faleceram

A novela está no ar no Vale a Pena Ver de Novo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Aracy Balabanian caracterizada como Dona Armênia.
Legenda: Como Dona Armênia, Aracy Balabanian crou o icônico bordão 'na chon', que significa 'na pedra', 'na pedra', sobre a vontade da personagem em derrubar um prédio na Avenida Paulista.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Produzida em 1990 para comemorar os 25 anos da TV Globo, 'Rainha da Sucata' está no ar pelo Vale a Pena Ver de Novo com um dos maiores elencos da teledramaturgia brasileira.

Entre nomes icônicos, cerca de 14 atores da novela já faleceram desde a estreia — mas muitos outros seguem na ativa e continuam associados a personagens que marcaram uma geração.

A seguir, veja quem nos deixou e quem continua vivo no elenco da trama de Silvio de Abreu.

Veja também

teaser image
Zoeira

Marcos Oliveira, o Beiçola, fará cirurgia para tratar hérnia

teaser image
Zoeira

Alice Wegmann publica apoio a Taís Araújo após polêmica com Manuela Dias

Veja os que já se despediram

Aracy Balabanian (1940 – 2023)

A eterna Dona Armênia, mãe superprotetora dos “três filhos”, morreu em 2023, aos 83 anos, vítima de câncer no pulmão. Um dos papéis mais lembrados da TV.

Aracy Balabanian caracterizada como Dona Armênia.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Paulo Gracindo (1911 – 1995)

Viveu Betinho Figueroa, marido da vilã Laurinha. Morreu em 1995, aos 84 anos, vítima de câncer de próstata.

Paulo Gracindo em cena de novela.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Cleyde Yáconis (1923 – 2013)

Interpretou Isabelle, irmã de Betinho. Faleceu em 2013, aos 89 anos.

Cleyde Yáconis durante cena de novela.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Raul Cortez (1932 – 2006)

O elegante mordomo Jonas Queiroz morreu em 2006, aos 73 anos, vítima de câncer.

Raul Cortez durante cena de novela.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Lolita Rodrigues (1929 – 2023)

A fiel cozinheira Lena faleceu em 2023, aos 94 anos, de pneumonia.

Lolita Rodrigues durante cena de novela.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Nicette Bruno (1933 – 2020)

Mãe de Maria do Carmo na trama, Nicette morreu em 2020, vítima da covid-19.

Nicette Bruno durante cena de novela.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Gianfrancesco Guarnieri (1934 – 2006)

O apaixonado Irineu Saldanha morreu em 2006, por insuficiência renal.

Gianfrancesco Guarnieri em cena de novela.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Maria Helena Dias (1934 – 2023)

A trambiqueira Samira Zaída morreu em 2023, aos 91 anos, após um infarto e pneumonia.

Flávio Migliaccio (1934 – 2020)

Interpretou Seu Moreiras. Foi encontrado morto em 2020, aos 85 anos, em seu sítio no Rio de Janeiro.

Flávio Migliaccio em cena de novela.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Ivan Cândido (1931 – 2016)

Atuou brevemente como Franklin. Morreu em 2016.

Cláudio Corrêa e Castro (1928 – 2005)

Fez o perito Rogério. Faleceu em 2005, aos 76 anos.

Cláudio Corrêa e Castro em cena de novela.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Carlos Kroeber (1934 – 1999)

Interpretou o Conde Giacomo di Lampedusa. Morreu em 1999, aos 64 anos.

Serafim Gonzales (1934 – 2007)

Participou como Gianlucca. Faleceu em 2007.

Ruth de Souza (1921 – 2019)

A juíza Elizabeth Andrade foi uma de suas últimas participações. Morreu em 2019, aos 98 anos.

Ruth de Sousa em foto oficial.
Foto: Divulgação / TV Globo.

O antes e depois do elenco

Regina Duarte (Maria do Carmo)

A protagonista da trama, filha de Neiva e Onofre, segue reclusa da TV desde 2020, mas permanece um dos rostos mais emblemáticos das novelas da Globo.

Colagem com o antes e depois de Regina Duarte.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Gloria Menezes (Laurinha Figueroa)

A socialite elegante e manipuladora ainda é lembrada como uma das grandes vilãs da teledramaturgia. Viúva de Tarcísio Meira, ela vive em São Paulo e tem 90 anos.

Foto: Divulgação / TV Globo.

Tony Ramos (Edu Figueroa)

O galã da novela segue em plena atividade na Globo, com mais de 50 anos de carreira.

Colagem mostrando o antes e depois de Tony Ramos desde Rainha da Sucata.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Claudia Raia (Adriana Ross)

Na época, um dos destaques jovens da trama. Hoje é uma das maiores atrizes do país, entre novelas, teatro e musicais.

Antes e depois de Claudia Raia desde o lançamento de Rainha da Sucata.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Fernanda Montenegro (Salomé)

Lenda viva da dramaturgia, participou da novela em papel especial. Aos 95 anos, segue ativa e respeitadíssima.

Antonio Fagundes (Caio Szimanski)

Um dos maiores galãs da TV, segue ativo no teatro e na televisão.

Marisa Orth (Nicinha)

A filha de Seu Moreiras e noiva de Caio ainda é presença frequente em séries e musicais.

Renata Sorrah (Mariana Szimanski)

A bibliotecária que passa por uma transformação na trama continua em atividade — eternizada também como Nazaré Tedesco.

Antes e depois de Renata Sorrah desde o lançamento de Rainha da Sucata.
Foto: Divulgação / TV Globo.

Claudia Ohana (Paula Ramos)

A jornalista interpretada por Ohana ainda é lembrada por sua energia e carisma. A atriz segue atuando em novelas e séries.

Maurício Mattar (Rafael)

Continua na ativa, entre novelas e apresentações musicais.

Marcello Novaes (Geraldo)

Hoje um dos atores mais populares da Globo, com papéis marcantes em diversas novelas.

