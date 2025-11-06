‘Rainha da Sucata’: relembre os 14 atores do elenco que já faleceram

Produzida em 1990 para comemorar os 25 anos da TV Globo, 'Rainha da Sucata' está no ar pelo Vale a Pena Ver de Novo com um dos maiores elencos da teledramaturgia brasileira.

Entre nomes icônicos, cerca de 14 atores da novela já faleceram desde a estreia — mas muitos outros seguem na ativa e continuam associados a personagens que marcaram uma geração.

A seguir, veja quem nos deixou e quem continua vivo no elenco da trama de Silvio de Abreu.

Veja os que já se despediram

Aracy Balabanian (1940 – 2023)

A eterna Dona Armênia, mãe superprotetora dos “três filhos”, morreu em 2023, aos 83 anos, vítima de câncer no pulmão. Um dos papéis mais lembrados da TV.

Paulo Gracindo (1911 – 1995)

Viveu Betinho Figueroa, marido da vilã Laurinha. Morreu em 1995, aos 84 anos, vítima de câncer de próstata.

Cleyde Yáconis (1923 – 2013)

Interpretou Isabelle, irmã de Betinho. Faleceu em 2013, aos 89 anos.

Raul Cortez (1932 – 2006)

O elegante mordomo Jonas Queiroz morreu em 2006, aos 73 anos, vítima de câncer.

Lolita Rodrigues (1929 – 2023)

A fiel cozinheira Lena faleceu em 2023, aos 94 anos, de pneumonia.

Nicette Bruno (1933 – 2020)

Mãe de Maria do Carmo na trama, Nicette morreu em 2020, vítima da covid-19.

Gianfrancesco Guarnieri (1934 – 2006)

O apaixonado Irineu Saldanha morreu em 2006, por insuficiência renal.

Maria Helena Dias (1934 – 2023)

A trambiqueira Samira Zaída morreu em 2023, aos 91 anos, após um infarto e pneumonia.

Flávio Migliaccio (1934 – 2020)

Interpretou Seu Moreiras. Foi encontrado morto em 2020, aos 85 anos, em seu sítio no Rio de Janeiro.

Ivan Cândido (1931 – 2016)

Atuou brevemente como Franklin. Morreu em 2016.

Cláudio Corrêa e Castro (1928 – 2005)

Fez o perito Rogério. Faleceu em 2005, aos 76 anos.

Carlos Kroeber (1934 – 1999)

Interpretou o Conde Giacomo di Lampedusa. Morreu em 1999, aos 64 anos.

Serafim Gonzales (1934 – 2007)

Participou como Gianlucca. Faleceu em 2007.

Ruth de Souza (1921 – 2019)

A juíza Elizabeth Andrade foi uma de suas últimas participações. Morreu em 2019, aos 98 anos.

O antes e depois do elenco

Regina Duarte (Maria do Carmo)

A protagonista da trama, filha de Neiva e Onofre, segue reclusa da TV desde 2020, mas permanece um dos rostos mais emblemáticos das novelas da Globo.

Gloria Menezes (Laurinha Figueroa)

A socialite elegante e manipuladora ainda é lembrada como uma das grandes vilãs da teledramaturgia. Viúva de Tarcísio Meira, ela vive em São Paulo e tem 90 anos.

Tony Ramos (Edu Figueroa)

O galã da novela segue em plena atividade na Globo, com mais de 50 anos de carreira.

Claudia Raia (Adriana Ross)

Na época, um dos destaques jovens da trama. Hoje é uma das maiores atrizes do país, entre novelas, teatro e musicais.

Fernanda Montenegro (Salomé)

Lenda viva da dramaturgia, participou da novela em papel especial. Aos 95 anos, segue ativa e respeitadíssima.

Antonio Fagundes (Caio Szimanski)

Um dos maiores galãs da TV, segue ativo no teatro e na televisão.

Marisa Orth (Nicinha)

A filha de Seu Moreiras e noiva de Caio ainda é presença frequente em séries e musicais.

Renata Sorrah (Mariana Szimanski)

A bibliotecária que passa por uma transformação na trama continua em atividade — eternizada também como Nazaré Tedesco.

Claudia Ohana (Paula Ramos)

A jornalista interpretada por Ohana ainda é lembrada por sua energia e carisma. A atriz segue atuando em novelas e séries.

Maurício Mattar (Rafael)

Continua na ativa, entre novelas e apresentações musicais.

Marcello Novaes (Geraldo)

Hoje um dos atores mais populares da Globo, com papéis marcantes em diversas novelas.