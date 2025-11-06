‘Rainha da Sucata’: relembre os 14 atores do elenco que já faleceram
A novela está no ar no Vale a Pena Ver de Novo.
Produzida em 1990 para comemorar os 25 anos da TV Globo, 'Rainha da Sucata' está no ar pelo Vale a Pena Ver de Novo com um dos maiores elencos da teledramaturgia brasileira.
Entre nomes icônicos, cerca de 14 atores da novela já faleceram desde a estreia — mas muitos outros seguem na ativa e continuam associados a personagens que marcaram uma geração.
A seguir, veja quem nos deixou e quem continua vivo no elenco da trama de Silvio de Abreu.
Veja os que já se despediram
Aracy Balabanian (1940 – 2023)
A eterna Dona Armênia, mãe superprotetora dos “três filhos”, morreu em 2023, aos 83 anos, vítima de câncer no pulmão. Um dos papéis mais lembrados da TV.
Paulo Gracindo (1911 – 1995)
Viveu Betinho Figueroa, marido da vilã Laurinha. Morreu em 1995, aos 84 anos, vítima de câncer de próstata.
Cleyde Yáconis (1923 – 2013)
Interpretou Isabelle, irmã de Betinho. Faleceu em 2013, aos 89 anos.
Raul Cortez (1932 – 2006)
O elegante mordomo Jonas Queiroz morreu em 2006, aos 73 anos, vítima de câncer.
Lolita Rodrigues (1929 – 2023)
A fiel cozinheira Lena faleceu em 2023, aos 94 anos, de pneumonia.
Nicette Bruno (1933 – 2020)
Mãe de Maria do Carmo na trama, Nicette morreu em 2020, vítima da covid-19.
Gianfrancesco Guarnieri (1934 – 2006)
O apaixonado Irineu Saldanha morreu em 2006, por insuficiência renal.
Maria Helena Dias (1934 – 2023)
A trambiqueira Samira Zaída morreu em 2023, aos 91 anos, após um infarto e pneumonia.
Flávio Migliaccio (1934 – 2020)
Interpretou Seu Moreiras. Foi encontrado morto em 2020, aos 85 anos, em seu sítio no Rio de Janeiro.
Ivan Cândido (1931 – 2016)
Atuou brevemente como Franklin. Morreu em 2016.
Cláudio Corrêa e Castro (1928 – 2005)
Fez o perito Rogério. Faleceu em 2005, aos 76 anos.
Carlos Kroeber (1934 – 1999)
Interpretou o Conde Giacomo di Lampedusa. Morreu em 1999, aos 64 anos.
Serafim Gonzales (1934 – 2007)
Participou como Gianlucca. Faleceu em 2007.
Ruth de Souza (1921 – 2019)
A juíza Elizabeth Andrade foi uma de suas últimas participações. Morreu em 2019, aos 98 anos.
O antes e depois do elenco
Regina Duarte (Maria do Carmo)
A protagonista da trama, filha de Neiva e Onofre, segue reclusa da TV desde 2020, mas permanece um dos rostos mais emblemáticos das novelas da Globo.
Gloria Menezes (Laurinha Figueroa)
A socialite elegante e manipuladora ainda é lembrada como uma das grandes vilãs da teledramaturgia. Viúva de Tarcísio Meira, ela vive em São Paulo e tem 90 anos.
Tony Ramos (Edu Figueroa)
O galã da novela segue em plena atividade na Globo, com mais de 50 anos de carreira.
Claudia Raia (Adriana Ross)
Na época, um dos destaques jovens da trama. Hoje é uma das maiores atrizes do país, entre novelas, teatro e musicais.
Fernanda Montenegro (Salomé)
Lenda viva da dramaturgia, participou da novela em papel especial. Aos 95 anos, segue ativa e respeitadíssima.
Antonio Fagundes (Caio Szimanski)
Um dos maiores galãs da TV, segue ativo no teatro e na televisão.
Marisa Orth (Nicinha)
A filha de Seu Moreiras e noiva de Caio ainda é presença frequente em séries e musicais.
Renata Sorrah (Mariana Szimanski)
A bibliotecária que passa por uma transformação na trama continua em atividade — eternizada também como Nazaré Tedesco.
Claudia Ohana (Paula Ramos)
A jornalista interpretada por Ohana ainda é lembrada por sua energia e carisma. A atriz segue atuando em novelas e séries.
Maurício Mattar (Rafael)
Continua na ativa, entre novelas e apresentações musicais.
Marcello Novaes (Geraldo)
Hoje um dos atores mais populares da Globo, com papéis marcantes em diversas novelas.