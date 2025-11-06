Alice Wegmann publica apoio a Taís Araújo após polêmica com Manuela Dias

Alice Wegmann, intérprete de Solange Duprat no remake de "Vale Tudo", se pronunciou nas redes sociais nessa quarta-feira (5), depois de virem a público as denúncias feitas por Taís Araújo, protagonista da trama, contra a autora Manuela Dias.

No Instagram, Alice compartilhou uma publicação antiga da influenciadora Tia Má, que exaltava a trajetória e importância de Taís para a representatividade.

“O nome dela é Tais Araújo [...] mas poderia ser grandeza, realeza… Ela é luz, ilumina onde chega e acende caminhos e possibilidades. Celebramos a sua existência e agradecemos pela sua Resistência! Seguimos… porque vc fez e faz história com sua presença".

Ao republicar a homenagem, Alice acrescentou: “O dia a dia mais brilhante é ela".

Usuários interpretaram o gesto como uma forma de apoio público de Wegmann à colega. “Todo mundo do elenco apoiando o lado certo”, escreveu um internauta no X. Outro comentou: "Até Alice Wegmann está se posicionando a favor da Taís. O balanço caixão da Manu está saindo melhor do que a encomenda".

Taís Araújo x Manuela Dias

A manifestação de Alice ocorreu no mesmo dia em que vieram à tona informações sobre a queixa de Taís Araújo contra Manuela Dias. Segundo a Folha de S.Paulo, a atriz procurou a autora em agosto para expressar desconforto com o rumo de sua personagem, Raquel, associada a estereótipos de pobreza e sofrimento de pessoas negras.

A conversa teria se transformado em uma discussão, e, após o episódio, Taís levou o caso ao setor de compliance da Globo. A intenção, segundo a publicação, seria promover uma reflexão sobre a representação de pessoas negras nas novelas.

Ainda de acordo com o jornal, Taís também teria apontado a perda de protagonismo de sua personagem e, após comentar o assunto em entrevista à Quem, desagradou a autora, que reagiu com uma denúncia interna por quebra de conduta.

Desde então, as duas não têm mais contato. Pessoas próximas à atriz afirmam que ela não guarda mágoas e busca apenas ampliar o debate sobre a presença e a imagem de personagens negros nas produções da emissora.