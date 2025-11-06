Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça? Vote

Rayane Figliuzzi, Tàmires Assîs e Yoná Sousa estão na sétima roça de "A Fazenda 17". A menos votada pelo público é eliminada na noite desta quinta-feira (6).

A berlinda foi finalizada nessa quarta (5), com a vitória de Wallas Arrais na Prova do Fazendeiro.

Qual peoa do trio você quer que permaneça no programa? Vote abaixo.

VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE

inter@

COMO FOI A FORMAÇÃO DA SÉTIMA ROÇA

A berlinda começou com Wallas distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele ficou com o Poder da Chama Laranja e entregou a Chama Branca para Matheus Martins.

O fazendeiro da semana, Toninho Tornado, foi quem abriu os trabalhos ao indicar Rayane Figliuzzi para o primeiro banco da roça.

Em seguida, Yoná Sousa garantiu a segunda vaga ao receber 11 indicações no cara a cara da sede.

Antes dela puxar alguém da baia, Matheus usou o Poder da Chama Branca e escolheu dois peões do dormitório de Apolo para serem votados pela sede e, assim, ocuparem o terceiro banquinho. O modelo apontou Tàmires Assîs e Carol Lekker.

Com nove votos, a cunhã foi a terceira na zona de eliminação.

Veja também Zoeira Taís Araújo denuncia Manuela Dias à Globo após discussão por 'Vale Tudo', diz colunista Zoeira Personagem Poliana, de 'Tremembé', foi inspirada em crime de Luciana Olberg

Então, no Resta Um, Wallas acabou sobrando. Apesar de possuir o Poder da Chama Laranja na manga, teve o pergaminho anulado devido ao comportamento.

Mesmo assim, o cantor pôde vetar alguém da Prova do Fazendeiro e impediu Ray de disputar o chapéu.

Na competição, o artista levou a melhor e escapou da berlinda, que se consolidou com Ray, Tàmires e Yoná.