Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça? Vote
Rayane, Tàmires e Yoná disputam a preferência do público.
Rayane Figliuzzi, Tàmires Assîs e Yoná Sousa estão na sétima roça de "A Fazenda 17". A menos votada pelo público é eliminada na noite desta quinta-feira (6).
A berlinda foi finalizada nessa quarta (5), com a vitória de Wallas Arrais na Prova do Fazendeiro.
Qual peoa do trio você quer que permaneça no programa? Vote abaixo.
VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE
COMO FOI A FORMAÇÃO DA SÉTIMA ROÇA
A berlinda começou com Wallas distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele ficou com o Poder da Chama Laranja e entregou a Chama Branca para Matheus Martins.
O fazendeiro da semana, Toninho Tornado, foi quem abriu os trabalhos ao indicar Rayane Figliuzzi para o primeiro banco da roça.
Em seguida, Yoná Sousa garantiu a segunda vaga ao receber 11 indicações no cara a cara da sede.
Antes dela puxar alguém da baia, Matheus usou o Poder da Chama Branca e escolheu dois peões do dormitório de Apolo para serem votados pela sede e, assim, ocuparem o terceiro banquinho. O modelo apontou Tàmires Assîs e Carol Lekker.
Com nove votos, a cunhã foi a terceira na zona de eliminação.
Então, no Resta Um, Wallas acabou sobrando. Apesar de possuir o Poder da Chama Laranja na manga, teve o pergaminho anulado devido ao comportamento.
Mesmo assim, o cantor pôde vetar alguém da Prova do Fazendeiro e impediu Ray de disputar o chapéu.
Na competição, o artista levou a melhor e escapou da berlinda, que se consolidou com Ray, Tàmires e Yoná.